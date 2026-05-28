Juan Manuel Cerúndolo se une a la lista de jugadores argentinos que derrotaron al número uno del mundo en el circuito ATP

El argentino Juan Manuel Cerúndolo se unió a un grupo muy exclusivo del tenis argentino al derrotar al número uno del mundo en el circuito ATP. Cerúndolo se metió en una lista histórica que lidera su compatriota Juan Martín Del Potro, quien consiguió diez victorias ante jugadores que ocupaban el puesto número uno del ranking ATP.

El argentino Juan Manuel Cerúndolo se unió a un grupo muy exclusivo del tenis argentino al derrotar al número uno del mundo en el circuito ATP.

Cerúndolo se metió en una lista histórica que lidera su compatriota Juan Martín Del Potro, quien consiguió diez victorias ante jugadores que ocupaban el puesto número uno del ranking ATP. La victoria de Cerúndolo también toma mayor dimensión por el contexto: Roland Garros, uno de los escenarios más emblemáticos del tenis mundial, y frente a un Sinner que atraviesa el mejor momento de su carrera.

A lo largo de la historia, apenas un puñado de argentinos lograron semejante hazaña frente a los líderes del ranking mundial. Desde Guillermo Vilas y José Luis Clerc hasta David Nalbandian y Juan Martín Del Potro, solo un puñado de jugadores nacionales han logrado derrotar al número uno del mundo en el circuito ATP. Cerúndolo escribió su propia página dorada al derrotar a Sinner en el polvo de ladrillo francés y meterse en una lista reservada para muy pocos.

La victoria de Cerúndolo ya quedó marcada entre las grandes sorpresas del tenis argentino en la era moderna. Del Potro, quien lidera la lista con diez victorias ante jugadores que ocupaban el puesto número uno del ranking ATP, consiguió cuatro victorias frente a Roger Federer, tres ante Rafael Nadal y tres contra Novak Djokovic. La victoria de Cerúndolo es un recordatorio de que el tenis argentino sigue siendo una fuerza a tener en cuenta en el mundo del tenis.

Aunque la victoria de Cerúndolo es un logro importante, no es el único en la historia del tenis argentino. Otros jugadores como Guillermo Vilas, José Luis Clerc, David Nalbandian y Juan Martín Del Potro también han logrado derrotar al número uno del mundo en el circuito ATP. La victoria de Cerúndolo es un recordatorio de que el tenis argentino sigue siendo una fuerza a tener en cuenta en el mundo del tenis.

La victoria de Cerúndolo también toma mayor dimensión por el contexto: Roland Garros, uno de los escenarios más emblemáticos del tenis mundial, y frente a un Sinner que atraviesa el mejor momento de su carrera. Aunque la victoria de Cerúndolo es un logro importante, no es el único en la historia del tenis argentino.

Otros jugadores como Guillermo Vilas, José Luis Clerc, David Nalbandian y Juan Martín Del Potro también han logrado derrotar al número uno del mundo en el circuito ATP. La victoria de Cerúndolo es un recordatorio de que el tenis argentino sigue siendo una fuerza a tener en cuenta en el mundo del tenis





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