Juan Manuel Cerúndolo hace historia al vencer a Jannik Sinner en un emocionante partido

El tenista argentino número 56 del mundo, Juan Manuel Cerúndolo, hizo historia al vencer al número uno del mundo, Jannik Sinner, en un emocionante partido que se extendió a cinco sets. Cerúndolo logró una impresionante remontada luego de ir perdiendo 2-0 y 5-1 en el tercer set. A pesar de la histórica victoria, Cerúndolo se mostró humilde y reconoció que tuvo suerte en el partido.

Juan Manuel Cerúndolo , el tenista argentino número 56 del mundo, hizo historia al vencer al número uno del mundo, Jannik Sinner , en un emocionante partido que se extendió a cinco sets.

Cerúndolo, quien es el menor de los hermanos Cerúndolo, logró una impresionante remontada luego de ir perdiendo 2-0 y 5-1 en el tercer set. La victoria de Cerúndolo es la primera vez que un tenista argentino le gana a un número uno del mundo desde que Juan Martín Del Potro derrotó a Roger Federer en el US Open en 2018. A pesar de la histórica victoria, Cerúndolo se mostró humilde y reconoció que tuvo suerte en el partido.

'Obviamente, yo puse lo mejor y traté de jugar mi mejor tenis, pero tampoco me voy a agrandar y a decir cualquier cosa porque no le estaba pudiendo hacer más de tres games por set', dijo el tenista argentino. Cerúndolo también expresó su respeto por Sinner y le deseó una pronta recuperación.

'Le dije que lo sentía mucho, que esperaba que se recupere, que había tenido suerte. Él es un señor, es una gran persona y me deseó suerte', afirmó Cerúndolo





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