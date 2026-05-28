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Juan Manuel Cerúndolo hace historia al vencer a Jannik Sinner en un emocionante partido

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Juan Manuel Cerúndolo hace historia al vencer a Jannik Sinner en un emocionante partido
Juan Manuel CerúndoloJannik SinnerTenis
📆5/28/2026 2:58 PM
📰clarincom
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El tenista argentino número 56 del mundo, Juan Manuel Cerúndolo, hizo historia al vencer al número uno del mundo, Jannik Sinner, en un emocionante partido que se extendió a cinco sets. Cerúndolo logró una impresionante remontada luego de ir perdiendo 2-0 y 5-1 en el tercer set. A pesar de la histórica victoria, Cerúndolo se mostró humilde y reconoció que tuvo suerte en el partido.

Juan Manuel Cerúndolo , el tenista argentino número 56 del mundo, hizo historia al vencer al número uno del mundo, Jannik Sinner , en un emocionante partido que se extendió a cinco sets.

Cerúndolo, quien es el menor de los hermanos Cerúndolo, logró una impresionante remontada luego de ir perdiendo 2-0 y 5-1 en el tercer set. La victoria de Cerúndolo es la primera vez que un tenista argentino le gana a un número uno del mundo desde que Juan Martín Del Potro derrotó a Roger Federer en el US Open en 2018. A pesar de la histórica victoria, Cerúndolo se mostró humilde y reconoció que tuvo suerte en el partido.

'Obviamente, yo puse lo mejor y traté de jugar mi mejor tenis, pero tampoco me voy a agrandar y a decir cualquier cosa porque no le estaba pudiendo hacer más de tres games por set', dijo el tenista argentino. Cerúndolo también expresó su respeto por Sinner y le deseó una pronta recuperación.

'Le dije que lo sentía mucho, que esperaba que se recupere, que había tenido suerte. Él es un señor, es una gran persona y me deseó suerte', afirmó Cerúndolo

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Juan Manuel Cerúndolo Jannik Sinner Tenis Historia Remontada

 

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