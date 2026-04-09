Juan Cruz Meza resurge en River: De la banca a la cancha, un nuevo aire para el mediocampo

Tras un periodo de desafíos y superación, el joven mediocampista Juan Cruz Meza se abre paso en River, demostrando su valía y convirtiéndose en una opción clave para el Chacho Coudet en medio de la exigente seguidilla de partidos. Su trabajo, su perseverancia y su talento lo han llevado a portar la camiseta número 24, dejando huella en el equipo.

El talentoso mediocampista de 18 años, quien debutó bajo la tutela del Muñeco el 13 de julio del año pasado (1ª fecha del Clausura, vs. Platense), se vio obligado a retroceder para relanzarse y reafirmar con el primer equipo que posee las cualidades para ser una alternativa valiosa. Esto lo ha demostrado: el domingo, ingresó a los 34 minutos y asistió a Colidio, mientras que este miércoles entró a los 14 minutos para dar amplitud y oxígeno al equipo en la difícil visita a un rival complicado.

Un cambio radical para el hermano de Maxi (quien se encuentra en la etapa final de recuperación de la avulsión del tendón rotuliano de la rodilla izquierda), que había dejado de ser convocado para la Primera a partir de la 10ª fecha del Clausura pasado, después de haber participado en ocho de las nueve jornadas anteriores: a partir de ahí, volvió a sumar minutos con el Pichi Escudero, aunque eso no fue suficiente para evitar la noticia que no quería escuchar al final del año.\El 2026 comenzó de manera complicada. A pesar de ser considerado como uno de los grandes proyectos, Gallardo optó por no llevarlo a la pretemporada en San Martín de los Andes y Punta del Este, por lo que sabía que tendría que luchar desde atrás en comparación con otros juveniles en posiciones similares, como Santiago Lencina, Cristian Jaime y Thiago Acosta (estos últimos dos, actualmente en Reserva). Como si fuera poco, el inicio de la nueva temporada tampoco le dio tregua: en la segunda fecha del Torneo Proyección, frente a Barracas Central, sufrió una lesión que lo mantuvo fuera de las canchas por varias semanas, profundizando un contexto ya adverso. Juan Cruz logró convencer al Chacho con su rendimiento (Prensa River). Sin embargo, continuó luchando y confiando en que se presentaría la oportunidad. Y así fue: en un contexto de varias bajas por lesión y convocatorias a la fecha FIFA, hace un par de semanas formó parte de la mini pretemporada en Cardales. Chacho Coudet pudo observarlo más detenidamente y de cerca. Lo convenció tanto que, al regreso de la actividad, ya ha participado en dos encuentros. Y lo hizo portando el mítico número #24 de Enzo Pérez en la espalda. El DT, en cierto sentido, se ve reflejado en Meza, ya que lo considera como un 8 un poco más clásico (en esa posición, por derecha, lo utilizó contra Belgrano y Blooming). Un puesto donde no sobran las opciones, algo que el Chacho sabe: en un mediocampo que sale de memoria con, el propio juvenil aparece como una opción al igual que se recupera de un esguince en el tobillo izquierdo. En medio de una serie trascendental y muy exigente, Coudet encontró un recambio para la mitad de la cancha que incluso se asemeja a él. Y que puede ser clave para lo que viene...\¿Qué se juega cada equipo en la fecha 14 del Apertura? Uno puede clasificarse a octavos de final. El jugador de River que felicitó vía redes a Pezzella por su regreso. Ser más que 11: la rotación que se avecina en River ante la seguidilla de partidos. River, hoy EN VIVO: lo que le dejó el complicado debut en la Sudamericana, la rotación que se avecina y las últimas noticias de este jueves 9 de abril. Los jugadores lesionados que dejó el difícil debut en la Sudamericana. Comentar las notas de Olé es exclusivo para usuarios registrados





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