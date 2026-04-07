Juan Cruz Meza: El Renacer del Talento en River Plate

Juan Cruz Meza, mediocampista de River Plate, regresa al primer equipo tras un período de inactividad. Su reciente actuación, con asistencia incluida, sugiere un futuro prometedor bajo la dirección de Eduardo Coudet.

Juan Cruz Meza resurgió en la Primera División después de un período de ausencia sin explicaciones. El mediocampista, que había sido relegado de las convocatorias desde septiembre sin una razón clara, entró desde el banquillo y, apenas seis minutos después, asistió a Colidio para marcar el 2 a 0. Su destacada actuación es una excelente noticia para el equipo, pero resulta inevitable preguntarse sobre su repentina salida de las convocatorias en los seis meses anteriores.

Para la segunda mitad de 2025, el jugador oriundo de Corrientes era una de las grandes promesas de Marcelo Gallardo, llegando a disputar ocho partidos con tan solo 17 años. Sin embargo, tras una derrota frente a Atlético Tucumán, en la que estuvo en el campo durante 20 minutos, el Muñeco dejó de convocarlo, e incluso no lo incluyó en la pretemporada, sin que mediara ninguna explicación. Tampoco viajó al Mundial Sub 17, lo que acrecentó la incertidumbre sobre su situación. Su siguiente acercamiento al plantel profesional se produjo recientemente, durante la última fecha FIFA. Eduardo Coudet, impresionado por las características de Meza, decidió llevarlo a la mini concentración en Cardales. Allí, el jugador volvió a demostrar su valía, lo que llevó al entrenador a darle una oportunidad que el joven futbolista aprovechó al máximo.\En la conferencia de prensa posterior al partido, el Chacho Coudet enfatizó la importancia de que los jóvenes se adapten rápidamente y aprendan a desempeñarse en diferentes posiciones, destacando a Meza como un jugador que puede aportar al equipo en la posición de volante central. Las palabras del entrenador y el buen desempeño del mediocampista sugieren que es probable que Meza vuelva a tener minutos en River durante el ciclo de Coudet. La reaparición de Meza es vista como un soplo de aire fresco para el equipo, especialmente en un momento donde se necesita reforzar el centro del campo. El jugador ha demostrado tener la calidad y la versatilidad necesarias para adaptarse a las exigencias del fútbol profesional. Su capacidad para asistir y su visión de juego lo convierten en un activo valioso para el equipo. La incógnita sobre su anterior ausencia aún persiste, pero su retorno al primer equipo y su exitosa actuación sugieren que podría tener un rol importante en el futuro inmediato de River Plate.\La vuelta de Meza al equipo es un indicio de la confianza que el cuerpo técnico tiene en su potencial. El hecho de que Coudet lo haya incluido en la mini concentración y le haya dado una oportunidad en el campo de juego demuestra la importancia que le otorga al jugador. Además, las declaraciones del entrenador indican que Meza podría ser utilizado en diferentes roles dentro del equipo, lo que aumenta sus posibilidades de participación. La afición de River Plate celebra el regreso de Meza y espera que continúe mostrando su talento en el campo. El rendimiento de Meza será crucial para las aspiraciones del equipo en las competiciones futuras. Con su habilidad y visión de juego, Meza puede convertirse en un jugador clave para River Plate, aportando tanto en la creación de juego como en la recuperación del balón. La combinación de juventud y talento que posee Meza lo convierte en un jugador con un futuro prometedor en el fútbol. Su adaptación rápida y su capacidad para aprender y desarrollarse bajo la tutela de Coudet serán factores determinantes para su éxito en el equipo





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