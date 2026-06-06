Juan Carlos Maqueda: 'El retraso de Milei en firmar el decreto de designación de la jueza Michelli es un agravio a la Constitución'

El ex juez de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda criticó la demora del presidente Javier Milei en firmar el decreto que designa a la jueza Verónica Michelli, tras la aprobación del Senado. Maqueda calificó la medida como un agravio a la Constitución y una muestra de baja calidad institucional. Además, rechazó comparar la condena a Cristina Kirchner con la proscripción de Perón y defendió la libertad de expresión frente a la propuesta de sancionar a jueces que hablen con periodistas.

El ex juez de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda , de 76 años, cuestionó duramente la decisión del presidente Javier Milei de retrasar la firma del decreto de designación de la jueza Verónica Michelli , luego de que el Senado le otorgara el acuerdo.

En una entrevista en la Academia Nacional de Periodismo, Maqueda afirmó que no firmar el decreto, que es solo un acto administrativo, constituye un agravio a la Constitución, a la Justicia y al periodismo. Recordó que la jueza Michelli cumplió todos los pasos: concursó, fue evaluada por el Consejo de la Magistratura, integró una terna, fue seleccionada por el Ejecutivo y obtuvo la aprobación del Senado.

Maqueda consideró que la falta de una explicación fundada para el retraso evidencia una baja calidad institucional y democrática, y advirtió que de prolongarse la situación la jueza tendría derecho a judicializarlo. También rechazó la postura del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien justificó el retraso esperando la constitución de un tribunal oral federal en La Plata, un proceso que demandaría más de un año.

Según Maqueda, el capricho presidencial no puede estar por encima de la Constitución y esta conducta se enmarca en una dialéctica de amor y odio que perjudica a la democracia. Respecto a la discusión sobre la proscripción de Cristina Kirchner, Maqueda calificó de absurdo comparar su condena por corrupción con la proscripción de Perón dictada por la Revolución Libertadora.

Destacó que la sentencia contra la vicepresidenta fue dictada por un tribunal oral, confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal y la Corte rechazó un recurso extraordinario, por lo que se trata de un proceso judicial en el marco de la democracia. Asimismo, consideró que la comparación es una interpretación política para arrastrar al peronismo en defensa de una situación personal, y afirmó que los kirchneristas son cada vez menos y se han convertido en un grupo sectario.

Finalmente, Maqueda se refirió a la propuesta del mismo Mahiques de sancionar éticamente a jueces que hablen con periodistas, frente a lo cual manifestó su sorpresa y rechazo, defendiendo la libertad de expresión y la relación entre la Justicia y la prensa como pilares de la democracia





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