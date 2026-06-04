Juan Carlos Maqueda defiende la libertad de expresión y recibe el Premio Pluma de Honor 2026

El exjuez Juan Carlos Maqueda recibió el Premio Pluma de Honor 2026 de la Academia Nacional de Periodismo y defendió el rol de la Corte en la protección de la libertad de expresión. En un discurso enfatizó la importancia de la libertad de prensa y la necesidad de protegerla de los ataques que la están golpeando.

El exjuez Juan Carlos Maqueda recibió el Premio Pluma de Honor 2026 de la Academia Nacional de Periodismo y defendió el rol de la Corte en la protección de la libertad de expresión .

En un discurso enfatizó la importancia de la libertad de prensa y la necesidad de protegerla de los ataques que la están golpeando. Maqueda también habló sobre la relación entre el periodismo y la democracia, y destacó la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la toma de decisiones.

Además, lamentó la situación en la que se encuentra el periodismo en el mundo y destacó la necesidad de proteger la libertad de expresión en la Argentina





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