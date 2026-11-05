Juan Carlos de Pablo: Reservas y Disciplina Fiscal ante Elecciones 2027

El economista Juan Carlos de Pablo advierte sobre el riesgo país y la necesidad de reservas tras reunirse con Luis Caputo. Analiza superávit comercial y postura fiscal preelectoral.

El economista Juan Carlos de Pablo expuso sus análisis sobre la situación económica actual durante una transmisión en la plataforma digital La Voz En Vivo. Este intercambio tuvo lugar inmediatamente después de que el experto mantuviera un encuentro presencial con el ministro de Economía, Luis Caputo. El foco principal de la conversación giró en torno a la acumulación de divisas en el Banco Central, la dinámica del riesgo país y la importancia de mantener una disciplina fiscal estricta en el mediano plazo.

Acumulación de Divisas como Escudo Preventivo

De Pablo detalló la estrategia preventiva que el gobierno está adoptando frente a posibles corridas cambiarias en el mercado local. La acumulación de reservas tiene como objetivo fortalecer el esquema cambiario de manera anticipada, preparándolo para absorber cualquier tipo de volatilidad externa que pueda surgir en el futuro. Esta postura busca reducir la dependencia de auxilios internacionales inesperados.

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Para ilustrar esta estrategia, el especialista explicó que la lógica implica comprar divisas y mantener buenas relaciones con socios como China. El fin es claro: no depender de si existe o no un auxilio externo en momentos de crisis. Esta acumulación se sustenta en un sólido desempeño comercial reciente que ha permitido ingresar capitales con mayor fluidez que en años anteriores.

Superávit Comercial y Proyecciones Financieras

Las cifras presentadas por el consultor muestran un crecimiento significativo en el superávit comercial durante los primeros nueve meses del año pasado. En ese periodo, el monto alcanzó los 11.000 millones de dólares, un dato que servía como línea base para las proyecciones actuales. Este desempeño ha sido crucial para la liquidez del sector externo.

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En el mismo período del año actual, ese monto se duplicó casi, ascendiendo a 21.000 millones de dólares. La proyección para el cierre del ejercicio señala que este valor podría alcanzar los 30.000 millones de dólares. Sin embargo, De Pablo advirtió firmemente que no existen métricas exactas para determinar la cantidad de reservas necesarias ante una demanda futura, lo que genera incertidumbre en las decisiones financieras.

El Riesgo País como Indicador Heterogéneo

El economista sostuvo que el riesgo país debe entenderse como un promedio heterogéneo y no debe interpretarse de forma lineal. Esta métrica es una mezcla de factores muy diferentes que afectan a distintos instrumentos financieros. Por ejemplo, existen bonos que vencen el año que viene con rentabilidad muy baja porque el mercado confía plenamente en el pago.

Por otro lado, otros títulos tienen rendimientos altos debido a dudas electorales y percepciones de riesgo político. Esta disparidad refleja la complejidad del mercado y cómo los inversores valoran el tiempo y la seguridad jurídica de manera distinta según el vencimiento de cada instrumento. Ignorar esta diversidad lleva a conclusiones erróneas sobre la salud económica del país.

Posturas de Empresarios y Cautela Preelectoral

De Pablo diferenció claramente la conducta de los empresarios propietarios respecto a la postura de los gerentes de fondos corporativos. Los dueños de capital directo suelen detectar y aprovechar oportunidades de negocio reales basadas en fundamentos operativos. Su enfoque es más pragmático y orientado a la generación de valor a largo plazo en el sector productivo.

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En contraste, los ejecutivos financieros tienden a ser más cautos. Su prioridad es resguardar sus activos ante el escenario político incierto que se avecina. Esta diferencia de actitud explica por qué la inversión directa puede mostrar signos de mejora mientras que la inversión de cartera permanece volátil. La prudencia domina el mundo de los fondos de inversión.

Advertencias sobre Gasto Fiscal y Planes de Oposición

El analista advirtió sobre los peligros de que el equipo técnico contemple flexibilizar la meta del equilibrio fiscal o aplicar medidas de gasto preelectoral. Si el Presidente anuncia un déficit fiscal para el año que viene, perderá la credibilidad con quienes le creían y reforzará las dudas de quienes ya desconfiaban. Esta dinámica puede desencadenar una pérdida de confianza generalizada en los mercados.

Calificó como suicida cualquier alternativa de expansión discrecional del gasto público sin una contrapartida clara. En su lugar, instó a los equipos técnicos de los partidos de la oposición a estructurar programas macroeconómicos concretos y aplicables a partir de 2027. De Pablo sentenció que él puede decir opiniones polémicas en campaña, pero que los opositores deben trabajar en serio con planes de gestión rigurosos.