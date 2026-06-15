Juan Carlos De Pablo analiza la economía argentina: oferta de dólares, inflación y chances de reelección de Milei

En una entrevista, el economista Juan Carlos De Pablo evaluó la situación económica de Argentina, señalando que el país enfrenta un exceso de oferta de divisas, lo que mantiene bajo al dólar, y que las exportaciones agropecuarias y energéticas son los motores del crecimiento. También relativizó la baja inflación de mayo y consideró "muy alta" la probabilidad de reelección de Javier Milei.

El reconocido economista Juan Carlos De Pablo ofreció un análisis detallado sobre la actualidad económica argentina en una entrevista televisiva, abordando desde la política cambiaria y la inflación hasta las perspectivas políticas y los motores del crecimiento.

De Pablo comenzó advirtiendo que no está claro que Argentina mantenga la abundancia de divisas que tuvo en 2025, lo que representa un cambio en la relación de oferta y demanda de dólares. Explicó que el problema actual es de sobreabundancia de oferta, lo que mantiene al tipo de cambio en niveles bajos, y que si el Banco Central dejara de comprar dólares, probablemente la moneda se depreciaría aún más.

Identificó a la producción agropecuaria y a las exportaciones energéticas como los grandes motores de esta tendencia, destacando que, tras años de déficit energético, el país ha recuperado un superávit gracias a inversiones en Vaca Muerta y otras áreas. Sin embargo, advirtió sobre los riesgos de una devaluación fuerte, argumentando que no se condice con una toma de decisiones prudente.

Respecto a la inflación, que registró 2,1% en mayo, relativizó la cifra en comparación con años anteriores y señaló que, aunque la desaceleración es visible, persisten riesgos, especialmente para abril. Destacó que, pese a las buenas oportunidades de negocio, el costo de equivocarse puede ser muy alto, por lo que los empresarios deben actuar con cautela.

Finalmente, evaluó la probabilidad de reelección del presidente Javier Milei como "muy alta", lo que podría influir en la estabilidad económica a largo plazo. En resumen, De Pablo pintó un panorama de oportunidades pero también de vulnerabilidades, donde la abundancia de dólares y la key role de las exportaciones conviven con la amenaza de una corrección cambiaria y la necesidad de mantener la disciplina fiscal





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