Juan Belloso lidera Raza Canalla ante ausencia de competidores en Central Córdoba

Raza Canalla se presenta como única lista para la presidencia del Club Central Córdoba tras la retirada de su rival, confirmando a Juan Belloso como líder indiscutido del proceso electoral.

Juan Belloso regresó inesperadamente para encabezar la única candidatura existente en el Club Central Córdoba (Santiago del Estero), asegurando su futuro en la presidencia de la institución. Esta decisión marca un giro drástico tras la comunicación oficial previa mediante la cual el dirigente canalla había anunciado su retiro por motivos personales, creando un escenario de incertidumbre que finalmente se resolvió a su favor. La agrupación Raza Canalla confirmó la noticia al publicar la composición completa de la lista, consolidando la posición de Belloso como líder indiscutible del proceso electoral ante la falta de opositores.

Estrategia electoral ante la ausencia de rivales

El contexto actual de las elecciones en el club santiagueño se define por la ausencia total de competencia política interna, lo que otorga a Raza Canalla la posibilidad de asumir la gestión sin la presión de una disputa formal. Aunque en días anteriores circulaban rumores sobre un posible cambio de parecer por parte del actual mandatario, el público y los seguidores jugaron un rol fundamental en la dinámica que terminó favoreciendo su permanencia en el cargo. Ahora, la única tarea pendiente consiste en la presentación formal de los avales necesarios y la obtención de la venia oficial por parte de la comisión electoral correspondiente.

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Legado deportivo y objetivos institucionales

La trayectoria de Belloso a la cabeza de la agrupación canalla incluye hitos deportivos significativos que respaldan su gestión, destacando la obtención de la Copa de la Liga 2023, la disputa de la controvertida tabla anual 2025 y la Supercopa Internacional realizada durante el año en curso. Estos logros deportivos son el principal argumento que utiliza el liderazgo para justificar su continuidad y su enfoque en la resolución de asuntos pendientes. Belloso ha declarado que este tema requerirá su atención prioritaria y absoluta de ahora en adelante, sin establecer límites temporales, hasta que se logre resolver por completo la situación institucional actual.

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Composición oficial del cuerpo directivo

La lista presentada por Raza Canalla mantiene una estructura similar a la que actualmente administra el club, con Juan Belloso en la presidencia y su esposa como vicepresidenta, reforzando los lazos personales e institucionales dentro de la dirigencia. El cuerpo de vocales titulares está integrado por figuras con experiencia en la historia del club, como Eduardo Lioi, Román Di Doménica, Ezequiel Gómez, Néstor Bandoni, Federico Peralta, Maximiliano Fe, Nora Basso y Fabiana Collar. Esta alineación busca garantizar estabilidad y continuidad en las operaciones cotidianas de la institución durante el nuevo mandato.

Panel de vocales suplentes y futuras gestiones

Para asegurar la continuidad operativa en caso de ausencia de los miembros titulares, la lista cuenta con un sólido equipo de vocales suplentes que incluyen a Lisandro Rodríguez Araya, Maximiliano Puig, Hernán Milici, Alejandro Pérez, Bruno Zorzoli y Leonardo Mónaco. La presencia de estos nombres en la planilla confirma la estructura preparada para afrontar las responsabilidades administrativas y deportivas que derivan de la presidencia. Con esta configuración, Raza Canalla se prepara para asumir el control total del Club Central Córdoba, esperando la validación final de los organismos electorales para iniciar su gestión sin oposiciones internas.