Juan Bautista Mahiques nombra a Humberto Guardia en Defensa de la Competencia tras acuerdo con Lorenzetti

El ministro de Justicia envió pliegos al Senado para la Sala de Defensa de la Competencia. La nominación de Humberto Guardia responde a un entendimiento con Ricardo Lorenzetti ante posibles impugnaciones a privatizaciones.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, ha acelerado el envío de 71 pliegos de jueces al Senado para cumplir con los plazos del sistema judicial. Esta acción incluye la nominación de Humberto Carlos Guardia Mendonca para integrar la Sala Especializada en Defensa de la Competencia en la Cámara Federal. Este movimiento estratégico busca consolidar la estructura del poder judicial antes de que finalice el mandato actual.

Acuerdo político con la Corte Suprema

Humberto Carlos Guardia Mendonca mantiene una estrecha relación profesional con el juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. Se ha confirmado que el ministro de Justicia llegó a un entendimiento directo con Lorenzetti para incluir a este candidato en la lista. Este acuerdo facilita la aprobación de los nombramientos y garantiza el apoyo del alto tribunal a la gestión judicial del ejecutivo.

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Vínculos previos con la fusión Cablevisión

Guardia Mendonca tiene un historial significativo en materia antimonopolio. En 2007, firmó junto a Diego Póvolo el dictamen que aprobó la fusión de Cablevisión y Multicanal. Argumentó entonces que las empresas se comprometían a una desinversión para evitar la monopolización del mercado. Esta decisión fue avalada por la presidencia de Néstor Kirchner, aunque generó debate interno en el peronismo.

Preocupación por las privatizaciones estatales

La urgencia en enviar estos pliegos refleja la preocupación de la Casa Rosada por posibles impugnaciones al proceso de privatización de AySA. Este caso está envuelto en un escándalo desde la etapa de licitación. Se anticipa que la nueva sala podría recibir recursos directos contra resoluciones de la autoridad de competencia, incluyendo disputas por sociedades anónimas deportivas.

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Críticas a la viabilidad económica de la sala

En los tribunales se comenta que la conformación de esta sala especializada demandaría al Estado un gasto de 100 millones de pesos mensuales. Los expertos señalan que no existe un volumen de casos suficiente para justificar su puesta en funcionamiento inmediata. Esta falta de justificación económica ha sido un punto central de la discusión sobre la necesidad real de este nuevo cuerpo judicial.

Otras nominaciones cuestionadas por el Consejo

Además de Guardia Mendonca, quien obtuvo 53 puntos sobre 100 en la evaluación, se incluyen a Silvia Beatriz Pfarher y Santiago Roca. Pfarher tiene nula experiencia en defensa de la competencia y trabajó con la ex procuradora Alejandra Gils Garbó. Roca, por su parte, obtuvo 58 puntos en el examen escrito pero carece de experiencia en la materia, habiendo trabajado como asesor legal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.