Juan Bautista Castaña asume la presidencia de San Lorenzo con el desafío de normalizar el club

El nuevo presidente de San Lorenzo, Juan Bautista Castaña, asumió con un mandato hasta 2027, tras vencer en las elecciones con cerca de 13.000 socios participantes. Su objetivo es sanear las finanzas y reestructurar el área deportiva.

Juan Bautista Castaña asumió este lunes como nuevo presidente del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, tras imponerse en las elecciones celebradas el pasado domingo.

Con un mandato que se extenderá hasta diciembre de 2027, el flamante mandatario tiene como objetivo central normalizar el rumbo político y económico de la institución azulgrana, que atraviesa una etapa de fuertes desafíos financieros y administrativos. Los comicios, que se desarrollaron en la sede de Boedo y otros puntos habilitados, contaron con la participación de cerca de 13.000 socios del Ciclón, una cifra que refleja el interés de la masa societaria por definir el futuro del club en un contexto de incertidumbre.

Detrás de la lista ganadora, el candidato César Francis terminó ubicado en el segundo lugar, según los primeros escrutinios, mientras que Sergio Costantino, quien se venía desempeñando como presidente transitorio de la entidad, quedó relegado a la tercera posición. El cuadro de resultados se completó con Manuel Agote en el cuarto puesto y Nicolás Papasso en el quinto lugar, respectivamente.

Estos comicios marcaron un punto de inflexión en la vida institucional de San Lorenzo, ya que la dirigencia saliente había sido criticada por la falta de transparencia y los problemas económicos que arrastra el club desde hace varios años. La nueva comisión directiva, encabezada por Castaña, deberá hacer frente a una deuda millonaria y a la necesidad de reestructurar el área deportiva, que no logra resultados positivos en los últimos torneos.

Entre los integrantes de la lista ganadora se encuentran figuras conocidas del ámbito político y deportivo, como Ariel Deán, Ana Bozzano, Hernán Etman, Gonzalo Campos, Pedro Criscolo, Oscar Moreira, Claudia Da Costa Díaz, Daniel Rotella, Maximiliano Ferrera, Silvana Maidana, Lucas Rajoy, Guillermo Mangone, Tomás González Cordasco, Diego Espinosa Godoy, Mariano Achille, Mariana Vilaseco y Gustavo Fernández Quiroz. Este equipo de trabajo se ha comprometido a implementar un plan de austeridad, promover la transparencia en los manejos económicos y fortalecer las divisiones inferiores como base del proyecto deportivo.

El proceso electoral estuvo supervisado por la Junta Electoral del club, que garantizó la normalidad durante toda la jornada. A pesar de algunas demoras en la apertura de mesas, la votación se desarrolló sin incidentes mayores. Los socios expresaron su esperanza de que esta nueva etapa traiga estabilidad y crecimiento tanto en lo institucional como en lo deportivo.

San Lorenzo, uno de los clubes más grandes de Argentina, busca recuperar el prestigio perdido en los últimos años, tanto en el ámbito local como internacional. La hinchada, que siempre ha sido un pilar fundamental, espera con ansias los primeros pasos de esta gestión que promete devolverle al club el lugar que merece





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