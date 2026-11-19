JP Morgan admite que atacantes accedieron a datos de marketing de clientes tras un ciberataque a proveedores. Visa y Mastercard también reportan incidentes menores sin afectar sistemas principales.

JP Morgan Chase ha confirmado oficialmente que terceros proveedores que suministran servicios a la entidad fueron objetivo de un ciberataque. En un comunicado emitido en las últimas horas, el banco aclaró que, si bien sus servicios centrales no se verán interrumpidos, existe la posibilidad de que los intrusos hayan accedido a datos de sus clientes.

Acceso a Datos de Marketing y Correos

Según la investigación interna realizada hasta la fecha por JP Morgan, los atacantes lograron acceder a determinados datos de marketing que estaban en poder de dichos proveedores. Estos datos comprometidos podrían incluir nombres y direcciones de correo electrónico de clientes, tal como detalla el escrito compartido en redes sociales por la institución.

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La entidad financiera hizo énfasis en que no se precisó un acceso a contraseñas, números de cuenta o información financiera sensible. El banco aclaró que los servicios no se han visto interrumpidos y que, en los casos que sea apropiado, contactarán a los clientes afectados de manera directa para ofrecerles soporte.

Reacciones de Visa y Mastercard

Un portavoz de Visa dijo al Wall Street Journal, en declaraciones citadas por la Agencia EFE, que este incidente implicó a un proveedor de servicios externo de la región Asia Pacífico. La compañía aseguró que sus propios sistemas no se vieron afectados, ni tampoco datos de pago de clientes como los números de tarjetas.

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Por su parte, Mastercard indicó a la misma agencia que el ciberataque dejó expuesta una cantidad limitada de información de un subconjunto de titulares de tarjetas inscritos en un programa de ventajas específico. Ambos gigantes de pagos confirmaron que sus infraestructuras principales permanecen seguras.

Desconexión de Fallos de Software Previos

JP Morgan sostuvo que este hecho no está relacionado con las demoras en el procesamiento de transacciones que ocurrieron el lunes. "No existe relación con la interrupción del servicio que algunos clientes experimentaron a principios de esta semana", aseguraron.

Ese día se registraron problemas para procesar operaciones por un error de software en sus sistemas informáticos internos, según consignó JP Morgan. Algunas transacciones tardaron más de lo habitual, aunque el banco informó después que el servicio se había normalizado esa misma noche.

Contexto de Fallos Tecnológicos Globales

Estos casos coinciden con otras interrupciones y problemas de servicios a nivel mundial. El viernes pasado, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ordenó una suspensión nacional de despegues por problemas de telecomunicaciones que afectaron los sistemas de comunicación y radar.

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En este caso, el organismo atribuyó la falla a una infraestructura antigua y dijo que no había indicios de un ciberataque. Unos 3.500 aviones estaban en vuelo cuando se emitió la orden y todos pudieron aterrizar sin mayores problemas, aunque se cancelaron más de 12.000 vuelos.

Antecedentes Recientes en Seguridad Digital

El antecedente de seguridad más reciente es el ataque a Binance del 29 de octubre, en el que la plataforma aseguró que se afectaron activos digitales por US$ 6340 millones. La empresa asegura que ya repuso los activos a sus clientes con fondos propios mientras se encarga de recuperar lo perdido.

A estos incidentes se han sumado en los últimos días interrupciones en la plataforma laboral Workday, las comunicaciones con pilotos de United Airlines, Apple y la red interna de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA). Todas estas entidades descartaron la posibilidad de un hackeo.