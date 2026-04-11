Joven muere tras accidente fatal con un colectivo en Villa Devoto

Una joven de 25 años falleció en el barrio de Villa Devoto, Buenos Aires, luego de quedar atrapada su mochila en la puerta de un colectivo de la línea 134. El accidente ocurrió en la intersección de Chivilcoy y Nazarre. El conductor fue detenido y se investigan las causas del trágico suceso.

Una trágica noticia sacude el barrio de Villa Devoto , específicamente la zona de Portelo, donde una joven de 25 años perdió la vida en un accidente sumamente inusual y lamentable. El incidente ocurrió mientras intentaba descender de un colectivo perteneciente a la línea 134.

Según los primeros informes y testimonios recabados en el lugar, la mochila de la joven quedó enganchada en la puerta del vehículo al momento de su cierre, lo que provocó que perdiera el equilibrio y, desafortunadamente, cayera bajo las ruedas del mismo colectivo. El suceso ha generado conmoción en la comunidad y ha puesto de manifiesto la importancia de la seguridad en el transporte público, así como la necesidad de una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias exactas que llevaron a esta fatalidad. El evento tuvo lugar en la intersección de las calles Chivilcoy y Nazarre, un área conocida por su intenso tráfico vehicular, lo que complejiza aún más el análisis de lo sucedido y el trabajo de las autoridades. \Los testigos presenciales relataron que la joven intentaba descender del colectivo por la puerta central cuando, inesperadamente, la puerta se cerró. Este cierre abrupto, combinado con el hecho de que su mochila quedó atrapada, fue el detonante de la caída. La víctima fue arrastrada por el movimiento del colectivo, que aparentemente reinició la marcha antes de que ella pudiera liberarse de la mochila. Esta acción, que se presume involuntaria por parte del conductor, desencadenó la tragedia que culminó con el arrollamiento de la joven por las ruedas traseras del autobús. La rápida intervención de los servicios de emergencia, incluyendo la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), no pudo evitar el fatal desenlace. A pesar de los esfuerzos de los médicos, las heridas sufridas eran de tal gravedad que solo pudieron certificar el fallecimiento en el lugar. La escena fue acordonada para facilitar las tareas periciales y el relevamiento de pruebas, y la investigación ya está en curso para determinar las responsabilidades. \Tras el suceso, las autoridades actuaron de inmediato. El conductor del colectivo, un hombre de 41 años, fue detenido y se le realizó el test de alcoholemia, como parte de los protocolos establecidos para este tipo de incidentes. Además, se solicitó la presencia de la Unidad Criminalística Móvil y la División Ingeniería Vial Forense para llevar a cabo los peritajes necesarios y recopilar toda la evidencia relevante. La causa ha sido caratulada como “averiguación de homicidio”, lo que refleja la seriedad con la que se está abordando el caso. El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº29, encargado de la investigación, ha ordenado el secuestro del colectivo para su posterior análisis y la realización de la autopsia correspondiente para determinar las causas exactas del fallecimiento. La investigación buscará analizar todos los factores que pudieron contribuir a esta lamentable situación, incluyendo posibles fallas mecánicas en el colectivo, el cumplimiento de las normas de seguridad por parte del conductor, y cualquier otro elemento que pueda arrojar luz sobre las circunstancias que rodearon este trágico accidente. La comunidad espera respuestas y el esclarecimiento de lo sucedido, con la esperanza de que se tomen las medidas necesarias para evitar que tragedias como esta se repitan en el futuro





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