Joven de 31 años sobrevive a siete balazos en Rosario

Un joven de 31 años recibió siete balazos al intentar proteger a su hermana durante un asalto en Rosario. Gracias a una motociclista que lo llevó de urgencia al hospital, logró salvarse la vida y continúa su recuperación en su casa.

Recibió siete balazos para proteger a su hermana durante un asalto y sobrevivió de milagro en Rosario El joven de 31 años fue atacado cuando acompañaba a una familiar a concretar la venta de unos celulares.

Una motociclista lo llevó de urgencia al hospital y logró salvarle la vida. Recibió siete balazos para proteger a su hermana durante un asalto y sobrevivió de milagro en Rosario. (Foto: gentileza Rosario 3).al intentar proteger a su hermana durante un intento de robo ocurrido el 4 de junio en la ciudad de Rosario.fue baleado mientras ambos aguardaban concretar la venta de teléfonos celulares en la zona de avenida Pellegrini y Brasil.

Tras ser sometido a una cirugía de urgencia, recibió el alta médica y continúa su recuperación en su casa. Claudio Paniagua recibió siete disparos al intentar proteger a su hermana durante un intento de robo en Rosario. (Foto: gentileza Rosario 3). Según relató la víctima, llevaban más de media hora esperando cuando un hombre se acercó por detrás del vehículo y exigió la entrega de los celulares.

En ese momento,“Lo que hice en el momento del primer disparo fue tratar de cubrir a mi hermana porque estaba al lado mío sentada. Yo sabía que si los impactos me pegaban a mí, tranquilamente traspasaban y le pegaban a ella”, contó Paniagua. Los disparos impactaron en distintas partes de su cuerpo mientras permanecía dentro del automóvil. El atacante finalmente escapó sin concretar el robo ni llevarse pertenencias.

La asistencia llegó gracias a una mujer que circulaba por la zona en motocicleta y decidió ayudarlo.

“Vamos, vamos que te llevo”, le dijo antes de trasladarlo de urgencia al Policlínico San Martín. Tras la primera atención médica, el paciente fue derivado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde quedó internado y fue sometido a una intervención quirúrgica. , además de una lesión vascular cervical que requirió cirugía inmediata. También sufrió una contusión pulmonar que debió ser monitoreada para evitar complicaciones.

A pesar de la gravedad del cuadro, la evolución fue favorable. Apenas tres días después del ataque, obtuvo el alta médica y regresó a su vivienda para continuar la recuperación con controles periódicos y vendajes. Habló la empleada de la ferretería donde estuvieron Barrelier y la dueña del Ford Ka: “El auto estaba limpio”La investigación quedó a cargo de la Justicia santafesina, que trabaja para identificar al agresor y esclarecer las circunstancias del intento de robo





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