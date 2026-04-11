Joven confiesa haber asesinado a su abuelo en Córdoba: Detalles del crimen y la investigación en curso

Un joven de 25 años confesó haber matado a su abuelo en Córdoba. La policía investiga las circunstancias del crimen, incluyendo la supuesta afirmación de abuso por parte de la víctima. El hijo de la víctima relata cómo la familia se enteró del trágico suceso.

El impactante caso del joven de 25 años que mató a su abuelo en Córdoba ha añadido un nuevo y escalofriante capítulo con la confesión del presunto asesino. Según la reconstrucción policial, Matías G. asesinó a su abuelo, José Luis Zárate, en su domicilio ubicado en la calle Vicente Forestieri al 4800, y de inmediato se dirigió en motocicleta al Hospital Príncipe de Asturias.

La brutal confesión del joven ante los médicos que lo atendieron en el centro de salud fue contundente: 'Maté a mi abuelo. Lo dejé tirado en su casa'. La policía de Córdoba se presentó rápidamente en el lugar y halló a Zárate sin vida, presentando marcas de graves lesiones en el rostro y el cuero cabelludo, compatibles con golpes que le causaron un traumatismo craneal que, finalmente, le costó la vida. Entre los vecinos circuló la versión de que el ataque se había perpetrado con una silla, aunque este extremo todavía se encuentra bajo investigación. \Durante la confesión en el hospital, el presunto agresor afirmó haber sido víctima de abuso por parte de su abuelo, una declaración que ahora es parte de los hechos que la Justicia está analizando. Posteriormente, el joven fue arrestado y formalmente imputado por homicidio simple por orden del fiscal Víctor Chiapero. Además, se incautó el vehículo en el que se trasladó, el cual será peritado como parte de la investigación. El acusado permanecerá recluido en la cárcel de Bouwer mientras la investigación continúa su curso. Este viernes, uno de los hijos de la víctima, José Alejandro Zárate, ofreció declaraciones a la prensa local, compartiendo detalles sobre cómo la familia se enteró de este terrible crimen. Según relató, la esposa de la víctima se encontraba durmiendo la siesta en la vivienda y despertó al escuchar ruidos fuertes. Al llegar al comedor, encontró a su esposo en el suelo y, en un principio, supuso un desvanecimiento.\José Alejandro Zárate, por su parte, recibió la noticia de la muerte de su padre de una manera distinta: 'Me llamó la doctora y me dijo que ya había fallecido, que estaba todo golpeado'. Y continuó: 'Y ya en el hospital vino uno de los policías y me dijo que había un detenido: Matías G., quien estaba bañado en sangre y dijo que había sido el autor del crimen'. En su conversación con Telefé Córdoba, el hombre agregó: 'No sabría decirte si este chico tenía problemas con mi papá'. La investigación continúa su curso, buscando esclarecer los motivos detrás de este trágico suceso y determinar la veracidad de las declaraciones del acusado, así como recabar todas las pruebas necesarias para determinar las circunstancias exactas del crimen y las responsabilidades penales pertinentes. El caso ha conmocionado a la comunidad de Córdoba y ha generado una gran expectación en cuanto al desarrollo de la investigación judicial





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