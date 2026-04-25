Joven asesinado durante un robo de celular en Lomas de Zamora y enfrentamiento en La Matanza

Tragedia en Lomas de Zamora: Agustín Rivero, de 21 años, muere tras ser baleado al entregar su celular a un ladrón. Un policía abate a un asaltante en La Matanza al resistirse al robo de su moto.

La noche del miércoles, la localidad de San José, en el partido de Lomas de Zamora, fue escenario de un trágico incidente que culminó con la muerte de Agustín Rivero, un joven de 21 años, víctima de la violencia criminal.

Rivero fue asesinado a tiros por un delincuente que le robó su teléfono celular, a pesar de que el joven no opuso resistencia. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Dinamarca y Ericson alrededor de las 19:20 horas, y fue alertado al 911 por un amigo de la víctima.

La rápida intervención de la policía de la comisaría 6° de Lomas de Zamora, junto con el análisis de las cámaras de seguridad municipales, permitió reconstruir la secuencia de los hechos y avanzar en la identificación y captura de los responsables. El suceso se enmarca en una serie de robos que se iniciaron horas antes en la ciudad de Lanús. Según las investigaciones, los delincuentes sustrajeron un Volkswagen Voyage a las 16:00 horas en la calle Madariaga al 1700.

Con este vehículo, continuaron su accionar delictivo, robando una Renault Kangoo a las 19:00 horas en Madreselva al 3300. Fue en este contexto que se encontraron con Rivero y su amigo, perpetrando el robo del celular y, lamentablemente, disparándole al joven en el abdomen. A pesar de ser trasladado de urgencia al hospital de Gandulfo, Rivero falleció debido a la gravedad de la herida.

La policía, tras rastrear las imágenes de seguridad, logró localizar el Volkswagen Voyage abandonado en el cruce del Camino General Belgrano y Blas Parera, en Monte Chingolo, Lanús, y la Renault Kangoo a dos cuadras de allí. Posteriormente, un allanamiento en una vivienda de Blas Parera al 300, en Lanús, resultó en la detención de dos sospechosos vinculados al homicidio de Rivero. Las autoridades continúan la búsqueda de los otros dos cómplices. La escalada de violencia no se detuvo ahí.

Catorce horas después, en Laferrere, partido de La Matanza, un efectivo de la policía bonaerense se vio involucrado en otro incidente durante un intento de robo. Dos delincuentes intentaron robarle su motocicleta en la esquina de Juan Cruz Varela y Beethoven. El policía, que se encontraba vestido de civil y se dirigía a su lugar de trabajo en la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), se identificó como miembro de la fuerza de seguridad y se produjo un tiroteo.

El enfrentamiento resultó en la muerte de uno de los asaltantes y heridas al otro. Este segundo incidente pone de manifiesto la creciente inseguridad que afecta a la provincia de Buenos Aires y la disposición de algunos agentes a defenderse y a la ciudadanía, incluso arriesgando sus propias vidas. Ambos casos han generado conmoción y reclamos por mayor seguridad y justicia por parte de la comunidad.

Las investigaciones en ambos casos continúan para esclarecer todos los detalles y llevar a los responsables ante la justicia. La rápida respuesta policial en el primer caso, gracias a la tecnología de videovigilancia, demuestra la importancia de invertir en recursos para combatir el delito y proteger a los ciudadanos





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