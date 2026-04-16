Joven Abogada se Suicida Tras Denunciar Difusión de Videos Íntimos: Investigación Judicial en Santiago del Estero

La Justicia de Santiago del Estero investiga el caso de Shadya Altamirano, una abogada que falleció un mes después de denunciar a su expareja por la difusión de videos íntimos. La familia denuncia falta de protección estatal y sospecha de influencias.

La Justicia de Santiago del Estero ha iniciado una exhaustiva investigación en torno al trágico fallecimiento de Shadya Altamirano , una joven abogada cuya vida terminó un mes después de haber presentado una denuncia contra su expareja por la difusión de videos íntimos . Las palabras de la víctima, quien repetía con angustia “Todo el pueblo sabe de mis cosas íntimas”, resuenan con especial dolor ante el desenlace fatal.

Según el conmovedor testimonio de María Verónica Rodríguez, de 52 años y madre de Shadya, la decisión de su hija de quitarse la vida se debió a la imposibilidad de sobrellevar la exposición pública del material audiovisual. La familia denuncia que este contenido, que retrata aspectos privados de la vida de Shadya, fue compartido por el exnovio, un hombre de 43 años, en un grupo de WhatsApp conformado por sus amigos. Rodríguez describió la relación de su hija como “enfermiza”, marcada por idas y venidas, y señaló que su hija “lo amaba”, mientras que él era de aquellos que la utilizaban y la inducían al consumo de estupefacientes. La denuncia formal se presentó el 1 de marzo, un día después de la supuesta difusión del material, en la Comisaría Comunitaria N° 15 de Pinto, donde Shadya acusó a su expareja de “amenazas”.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Santiago del Estero emitió un comunicado informando que, tras la denuncia, se ofrecieron a la víctima herramientas de protección, incluyendo la instalación de un botón antipánico en su teléfono móvil. No obstante, el MPF aclaró que Shadya Altamirano rechazó la medida de protección ofrecida y firmó el acta correspondiente, renunciando a la asistencia estatal. Pocos días antes del trágico suceso, el 11 de abril, la madre de Shadya, María Verónica Rodríguez, se había presentado en la Comisaría 15 del Menor y la Familia para alertar sobre el delicado estado de salud de su hija. En dicha ocasión, dejó constancia de que Shadya se encontraba en tratamiento psiquiátrico por un trastorno obsesivo compulsivo, el cual no había concluido, y que, según su madre, “no se dejaba ayudar” y había tenido intentos de autolesión previos.

Tras el hallazgo del cuerpo de la joven, la Unidad Fiscal correspondiente inició de inmediato una investigación, ordenando medidas cruciales como la realización de la autopsia y el secuestro del teléfono celular de Shadya para su posterior análisis forense. Paralelamente, la madre de la víctima ha lanzado serias acusaciones contra el hombre señalado por la viralización del contenido íntimo. Rodríguez afirmó que el acusado es “familiar de la fiscal general de la Circunscripción de Añatuya (María Emilia Ganem)”, y que este hecho lo hacía “alardear” y declarar que “a mí nadie me va a hacer nada”.

Por su parte, las juezas de Control y Garantías de la Circunscripción Judicial de Añatuya, Ana María Gonzalez Ruiz y Gladys Alami, declararon oficialmente que “no consta ingreso de petición de medidas de protección” para la víctima una vez realizada la denuncia. La madre, con profundo dolor y frustración, recalcó: “Que se sepa que el Estado no hizo nada, guardaron y callaron todo porque es un hijo del poder. Mi hija estaba llena de vida y tomó esta decisión por un cúmulo de cosas que venía padeciendo. Ella decía: ‘Todo el pueblo sabe de mis cosas íntimas’”.

Rodríguez también expresó su sorpresa y decepción por haber sido convocada a declarar recién este miércoles, una vez que el caso cobró notoriedad pública a través de los medios de comunicación. El teléfono celular de Shadya Altamirano permanece secuestrado por las autoridades, a la espera de las pericias correspondientes, y aún no ha sido restituido a la familia. Según relató su madre entre lágrimas, Shadya no dejó ninguna nota o mensaje de despedida, lo que lleva a la familia a creer que “fue un impulso”.

Concluyó sus declaraciones con un desgarrador ruego: “Pueden preguntar en el pueblo cómo somos como familia y quién era Shadya. Nos dejaron solos”. La investigación judicial busca esclarecer todos los detalles de esta lamentable historia que ha conmocionado a la provincia. Este caso pone de manifiesto las graves consecuencias de la violencia digital y la difusión no consentida de material íntimo, así como la importancia de una respuesta estatal efectiva y sensible ante las denuncias de este tipo.

La vulnerabilidad de las víctimas, especialmente aquellas que ya enfrentan problemas de salud mental, requiere una atención prioritaria y medidas de protección inmediatas y contundentes. La investigación en curso es fundamental para determinar las responsabilidades y prevenir futuros casos que puedan derivar en tragedias similares. La familia Altamirano, sumida en el dolor, busca justicia y respuestas ante la pérdida irreparable de su hija, esperando que la investigación arroje luz sobre los hechos y sancione a los culpables. La comunidad de Pinto y Santiago del Estero observan con consternación este suceso, que ha expuesto una cruda realidad sobre la violencia de género y las debilidades en los sistemas de protección a las víctimas.





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Shadya Altamirano Difusión De Videos Íntimos Violencia Digital Santiago Del Estero Investigación Judicial

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Investigan la muerte de una abogada en Santiago del Estero tras denunciar a su expareja por violencia y difusión de video íntimoLa Justicia investiga el fallecimiento de Verónica Shadya Altamirano, una abogada de 29 años, quien había denunciado a su expareja por violencia y difusión de un video íntimo. El trágico suceso ocurrió en la ciudad de Pinto, Santiago del Estero. La investigación busca esclarecer las circunstancias de su muerte y determinar posibles responsabilidades.

Read more »

Joven británica muere tras ataque de su perro Lurcher CrossUna joven de 19 años falleció en Leaden Roding, Reino Unido, luego de ser atacada por su perro Lurcher Cross. El padre de la víctima encontró a su hija con graves heridas. La policía investiga y el perro fue incautado. El caso reabre el debate sobre la seguridad con mascotas.

Read more »

Abogada Agostina Páez enfrenta nueva denuncia por robo de auto tras detención en BrasilAgostina Páez, abogada que estuvo detenida en Brasil por injuria racial, es ahora acusada por su ex pareja, el dentista Javier Zanoni, de haberle sustraído un automóvil Citroën Cactus. La denuncia penal por retención indebida y abuso de confianza se presentó en La Banda, Santiago del Estero. Mientras Zanoni afirma que el vehículo le pertenece y que Páez no lo ha devuelto tras varios reclamos, el entorno de la abogada lo desmiente, calificando la denuncia como una farsa motivada por despecho. El auto, según el entorno de Páez, fue un regalo familiar a la pareja, financiado por el padre de Agostina y puesto a nombre de Zanoni.

Read more »

Tragedia en Santiago del Estero: Joven se suicida tras viralización de videos íntimos por ex parejaShadya Altamirano, de 30 años, se quitó la vida en Pinto (Santiago del Estero) luego de que su ex novio difundiera fotos y videos íntimos suyos en un grupo de WhatsApp, burlándose de ella. La joven, bailarina, profesora de folclore y recién abogada, sufría una relación tóxica. La familia ha denunciado al agresor.

Read more »

Le decomisaron a un joven los alfajores que vendía para subsistir y rompió en llantoHabía usado sus ahorros para pagar los ingredientes, pero inspectores de la Ciudad le retiraron toda la mercadería cuando los ofrecía en la Costanera

Read more »

Riquelme Cumple el Sueño de Valentino: Un Joven Fanático de Boca Enfrenta el Cáncer con EsperanzaEl presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, sorprendió a Valentino, un adolescente de 14 años que lucha contra un Osteosarcoma, con un encuentro inolvidable y entradas para un partido de la Copa Libertadores. La emotiva historia resalta la solidaridad y el poder del deporte para inspirar.

Read more »