Joven abatido tras intentar ingresar a Casa Blanca, había antecedentes psiquiátricos y se identificaba como Dios

Joven de 21 años abatido tras intentar ingresar a Casa Blanca y tomar Cenital. Tenía antecedentes psiquiátricos y se proclamaba Dios. Dos otros incidentes de disparos en las inmediaciones del presidente estadounidense en el último mes.

El joven Nasire Best de 21 años fue abatido tras abuchearse contra uno de los puestos de seguridad de la Casa Blanca con un arma de fuego en junio del año pasado, mientras trataba de ingresar a uno de los complejos de la residencia presidencial.

Había protagonizado anteriormente un incidente al bloquear uno de los carriles de acceso a la Casa Blanca en mayo del mismo año. Según informaron medios estadounidenses, Best se identificaba como "Dios" y también creía ser el verdadero Osama bin Laden. Algunos signos de material médico y decenas de casquillos de bala fueron encontrados en el lugar del ataque.

El ataque a tiros a metros de la Casa Blanca se produce después del intento de asesinato del presidente Trump y del incidente previo cerca del Monumento a Washington. No hubo heridos entre los agentes del Servicio Secreto y Trump, que estaba dentro de la Casa Blanca en ese momento, no quedó afectado. Tres incidentes de disparos en las inmediaciones del presidente estadounidense en el último mes





clarincom / 🏆 3. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nasire Best Casa Blanca Attempted Murder Attempt To Assassinate Terrorism Gunman Tragedy Shooting Wounded

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El joven José María Muscari escribió una obra sobre la adopción de su hijoLa obra, que se estrenará en agosto, es una reflexión sobre los vínculos y las maneras inesperadas en las que el amor puede cambiar una vida.

Read more »

La Casa Blanca dio a conocer una segunda tanda de archivos secretos sobre OVNIs: imágenes impactantesEstados Unidos inició una histórica desclasificación masiva de documentos secretos sobre OVNIs.

Read more »

Tiroteo frente a la Casa Blanca: corridas, evacuados y cierre preventivo del edificioOcurrió este sábado a la tarde, en las inmediaciones de 17th Street NW y Pennsylvania Avenue.Donald Trump estaba dentro de la Casa Blanca, negociando un acuerdo con Irán.Periodistas que se encontraban en el jardín de la Casa Blanca fueron refugiados en la sala de prensa.

Read more »

Joven de 21 años dispara contra la Casa Blanca y fallece baleadoUn joven de 21 años disparó contra un puesto de seguridad en la Casa Blanca y murió tras ser baleado por el Servicio Secreto. El sospechoso, conocido por su participación en incidentes violentos, afirmaba ser 'el verdadero' Osama bin Laden y Dios.

Read more »