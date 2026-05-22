Josep Guardiola abandona el Manchester City tras una década: 'No hay razón, todo es temporal' - Latest News

El entrenador español Josep Guardiola ha decidido dejar su puesto como técnico del Manchester City después de una década de éxito y brillos en el fútbol inglés. ''No me pregunten las razones por las que me voy. No hay ninguna'', pero ''nada es eterno''. Durante esta década se enfrentó a diversos desafíos y logró reconstruir el plantel después de una temporada sin títulos.

El entrenador catalán del Manchester City , Josep Guardiola , anunció oficialmente el fin de su meteórica carrera en la Premier League después de una década exitosa y brillante en la que alcanzó los 20 títulos oficiales.

A pesar de tener contrato hasta 2025, decidió dejar el club en aras de un nuevo desafío. También deseó a los hinchas, jugadores y el equipo por su próxima temporada y agradeció su apoyo durante toda la década en la que alcanzó seis Premier League y una Liga de Campeones.

Además, logró reconstruir el plantel tras una temporada sin títulos, la segunda ocasión desde su llegada





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