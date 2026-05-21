El productor teatral José María Muscari se refirió a versiones que su compañera en la obra "El divorcio del año" hubiera estado en una guardia y de posibles problemas de salud, desmintiendo estas versiones como falsos y descartando cualquier cuadro de gravedad.

José María Muscari explicó por qué Romina Gaetani fue a una guardia en plena gira: "Lo que se dijo no es real" el motorhome tuvo un accidente, se le había roto un repuesto, por lo cual estuvieron esperando en la ruta un montón de tiempo.

Como es previsora, apenas llegaron a Carmen de Patagones quiso ir a la guardia y revisar que estuviera todo bien"; "Fue, se hizo el control, el médico le dijo: 'Estás perfecta, saturás perfecto, andate tranquila al teatro', e hizo las dos funciones con normalidad"; "No está bien de salud. La internaron hoy en el hospital de Carmen de Patagones, le pasaron suero. Llegó muy alterada. Lo que me cuentan es que parece ser algo emocional"





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