Palmeiras cayó 2-1 ante Cruzeiro en el Brasileirão. José Manuel López ingresó en el segundo tiempo. El equipo busca recuperar puntos en el campeonato.

Palmeiras sufrió una derrota inesperada ante Cruzeiro por un marcador de 2-1 en el partido correspondiente a la fecha 35 del Brasileirão. Este resultado tuvo un trasfondo especial, ya que involucró a futbolistas argentinos que viajaron directamente desde Argentina para participar del encuentro.

Desplazamiento de jugadores argentinos

José Manuel López, conocido cariñosamente como el Flaco, y Agustín Giay formaban parte del banco de suplentes de Palmeiras. Ambos atletas habían disputado la victoria contundente de 7-0 de la Selección Argentina contra Costa Rica. Tras esa triunfo, los jugadores arribaron a Brasil para integrarse inmediatamente con sus clubes.

Also read La final de la Copa Libertadores entre Estudiantes y Palmeiras tiene árbitro definido: quién es

El viaje comenzó en Córdoba. Los futbolistas tomaron un avión especial que los trasladó desde La Docta hasta la ciudad de Belo Horizonte. La logística fue ajustada, pero permitió que el plantel de Palmeiras contara con sus referentes para la competencia nacional.

Detalles del partido y sustituciones

El encuentro se disputó el sábado 21 de noviembre a las 16:30 horas. Durante el juego, Palmeiras recibió el único gol del Verdao gracias a un tanto del paraguayo Ramón Sosa. Sin embargo, Cruzeiro reaccionó con un doblete veloz de sus atacantes.

Advertisement

Los goles de la Raposa llegaron en el minuto 74 y nuevamente en el minuto 77, lo que selló la victoria visitante. En el minuto 60, José Manuel López ingresó al campo de juego. Reemplazó a Ramón Sosa en un intento por buscar el empate final.

Consecuencias en la tabla de posiciones

Esta pérdida representa un punto clave en la lucha por los primeros lugares del torneo. La situación del equipo de San Pablo se torna delicada tras no poder sumar los tres puntos en casa. La competitividad interna exige cada punto disponible para mantener la ambición de ser campeón.

El futuro inmediato promete un duelo directo con Flamengo. Ambos equipos se enfrentarán en el Allianz Parque de San Pablo. Este partido será decisivo para definir los liderazgos en la parte alta de la clasificación.

Próximos desafíos y objetivos

Una victoria para el equipo del Río de Janeiro podría significar un avance importante en la tabla. Para Palmeiras, el desafío es acortar, igualar o incluso superar la distancia con el club cariocá.

Advertisement

Todo dependerá de los resultados de esta noche del miércoles. La estrategia y la recuperación física de los jugadores serán fundamentales para mantener las opciones de título vivas en los últimos compases del campeonato nacional.