José Luis Espert condenado a seis años por lavado de dinero en EE.UU.

La justicia estadounidense condenó a José Luis Espert a seis años de prisión por lavado de dinero y fraude. En Argentina, enfrenta un proceso judicial por una transferencia de U$S 200 mil.

El empresario argentino José Luis Espert fue sentenciado oficialmente por la justicia de Estados Unidos a cumplir seis años de prisión. La condena se debe a delitos de conspiración para lavar dinero y cometer fraude electrónico. Este fallo cierra un capítulo legal internacional que involucra al economista y su participación en operaciones financieras cuestionadas.

Cumplimiento simultáneo de penas judiciales

El magistrado impuso dos penas separadas de setenta y dos meses cada una. Sin embargo, ambas condenas deberán cumplirse de manera simultánea. Por esta razón, la pena total efectiva será de seis años de cárcel. Esta decisión resuelve los cargos federales presentados contra el empresario por sus actividades comerciales.

Also read Papa León XIV cita tango de Carlos Gardel en primer discurso en Argentina

Espert estaba acusado de participar en una organización dedicada a realizar operaciones fraudulentas. Estas actividades incluían la compraventa ilegal de aeronaves y el lavado de dinero. La aceptación del acuerdo de culpabilidad permitió retirar los cargos más graves por narcotráfico. Esto simplificó el juicio pero mantuvo las penas por los delitos financieros.

Vínculo con Mauricio Macri y Debra Mercer-Erwin

La figura de Debra Lynn Mercer-Erwin comenzó a tomar relevancia pública por el financiamiento de la campaña presidencial. El economista realizó su campaña en 2019 con apoyo financiero directo. Durante aquella etapa, Mauricio Macri puso a disposición de Espert una aeronave privada. Esta nave fue utilizada para realizar alrededor de treinta viajes por distintos puntos del país.

Advertisement

La relación adquirió una nueva dimensión cuando se conoció el origen de los fondos. En enero de 2020, el economista recibió una transferencia de doscientos mil dólares. Este dinero provenía directamente de una empresa vinculada al exmandatario. La operación saltó a la luz tras la denuncia del dirigente social. Él solicitó que se investigara el origen de los fondos y su posible vinculación con actividades ilícitas.

Defensa profesional y contexto pandémico

Espert sostuvo ante la Justicia que la transferencia correspondía a un contrato de asesoramiento profesional. Según explicó, el valor total del servicio era de un millón de dólares. Recibió solamente los primeros doscientos mil dólares porque el proyecto no pudo continuar. Las restricciones provocadas por la pandemia de coronavirus en 2020 detuvieron la colaboración.

A pesar de esta explicación, la investigación judicial encontró inconsistencias. Los elementos analizados incluyen el destino final del dinero recibido. Según la investigación, los fondos fueron utilizados en parte para adquirir vehículos de alta gama. Esta evidencia contradice la narrativa del asesoramiento profesional puro. La justicia determinó que existían indicios suficientes de origen ilícito.

Procesamiento en Argentina y medidas cautelares

En Argentina, José Luis Espert está procesado por una transferencia específica de U$S 200 mil. Este monto fue recibido de una empresa vinculada a Mauricio Macri. El magistrado consideró que había elementos suficientes para sostener que el economista utilizó fondos de origen ilícito. La resolución judicial incluyó medidas severas para garantizar el ordenamiento del caso.

Advertisement

Se dispuso un embargo de mil millones de pesos sobre sus bienes personales. Además, se le aplicó la prohibición de salir del país. Estas medidas buscan asegurar la disponibilidad de activos para posibles indemnizaciones o decomisos. La defensa del empresario ya solicitó que se revoque la resolución. Su equipo jurídico pide el sobreseimiento definitivo del caso. El futuro legal depende de las apelaciones pendientes en ambos sistemas judiciales.