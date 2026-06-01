José García Hamilton renuncia y Juan Ignacio Stampalija asume como secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía

El titular del Palacio de Hacienda confirma la renuncia del funcionario y agradece su compromiso y profesionalismo. El nuevo funcionario es abogado por la Universidad Austral y tiene varias maestrías otorgadas por universidades del exterior.

José García Hamilton dejará su cargo y asumirá en su lugar Juan Ignacio Stampalija . Luis Caputo junto al saliente secretario Legal y Administrativo saliente, José García Hamilton (der.

), y su reemplazante, Juan Ignacio Stampalija (izq. ). El secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía confirmó este domingo por la noche a través de un mensaje en X la renuncia del funcionario y aclaró que por razones personales, indicó el titular del Palacio de Hacienda.

Caputo agradeció el trabajo de García Hamilton al frente de la secretaría, dijo especialmente por su compromiso, profesionalismo y el tiempo para hacer una transición tranquila, lo que demuestra además su calidad humana. Hace algo más de un mes, José García Hamilton me comunicó que iba a tener que renunciar por razones personales. Quiero agradecerle especialmente por su compromiso, profesionalismo y el enorme trabajo realizado durante su gestión como Secretario Legal y Administrativo del subprocurador del Tesoro de la Nación.

Stampalija es abogado por la Universidad Austral y tiene varias maestrías otorgadas por universidades del exterior. Fue uno de los funcionarios que implementaron decisiones que liberen la iniciativa de las personas, con una economía con menos restricciones y menos Estado.

Junto a su equipo, a quien agradeció el empeño puesto en la gestión, trabajaron en el desafío de transformar 5 ministerios en 1, en reducir el peso del Estado, en implementar el RIGI —un punto de inflexión en las inversiones en Argentina— y en instalar una gestión basada en datos e IA para incrementar la productividad de la gestión. Por qué Caputo dijo esperar un 'paseo en el parque' para la economía en 2027 y cuáles son los riesgos que ve el mercado





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