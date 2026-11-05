José Antonio Marina redefine la inteligencia a través del reconocimiento del error

El filósofo español José Antonio Marina explica en su ensayo que reconocer los fallos es una muestra de inteligencia y humildad.

El reconocido filósofo español José Antonio Marina afirma que la capacidad de admitir un error representa una de las formas más elevadas de inteligencia. Este pensamiento emerge de su obra "La inteligencia fracasada", un ensayo fundamental donde se analiza por qué los seres humanos toman decisiones incorrectas incluso cuando poseen plena capacidad para razonar lógicamente.

Marina, de 87 años, escribió que reconocer la equivocación y aprovecharla constituye un alarde que ronda la genialidad. Esta reflexión invita a cambiar la perspectiva sobre los fallos, dejándolos de ver como algo vergonzoso que se debe ocultar y pasando a considerarlos oportunidades esenciales para aprender y corregir el rumbo inmediatamente.

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Los fracasos cognitivos y la negación

Para el pensador, el problema central no radica únicamente en equivocarse, sino en la negativa persistente a aceptar que se tomó una decisión incorrecta. Este comportamiento forma parte de lo que él denomina fracasos cognitivos, conceptos que también incluyen prejuicios, supersticiones y dogmatismo como conductas que impiden revisar las propias creencias ante información contradictoria.

Admitir una equivocación exige mucho más que simplemente reconocer que no se tenía razón; requiere una disposición activa a revisar las propias ideas y extraer lecciones valiosas de lo sucedido. Esta postura cuestiona directamente la actitud de quienes aseguran nunca arrepentirse, ya que Marina considera que dicha rigidez mental les impide aprender y crecer intelectualmente.

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Aprendizaje versus simple errata

La reflexión de Marina establece una diferencia crítica entre detectar que algo salió mal y lograr un verdadero aprendizaje. El crecimiento real solo se produce cuando la experiencia sirve para modificar una conducta concreta, tomar una nueva decisión o evitar repetir el mismo problema en el futuro, demostrando que la inteligencia no consiste solo en tener conocimientos o facilidad para resolver problemas.

En una entrevista publicada por el medio El Confidencial en marzo de 2026, el filósofo reiteró esta idea. Allí sostuvo que una persona inteligente no es necesariamente aquella que nunca se equivoca, sino la que posee la habilidad de detectar sus fallas y corregirlas a tiempo, priorizando la adaptación sobre la apariencia de perfección.

La utilidad de la inteligencia en la vida

El ensayo aborda diversas formas en las que puede fallar la inteligencia, desde la dificultad para reconocer los propios sentimientos hasta la falta de voluntad para ejecutar decisiones importantes. El objetivo final es entender por qué una persona puede actuar en contra de sus propios intereses y qué lugar ocupa la capacidad de revisar sus propias decisiones.

Así, la frase sobre los errores resume una de las ideas centrales de su obra: la inteligencia no se demuestra por acertar siempre, sino también por tener la humildad necesaria y la capacidad de cambiar cuando uno se equivoca, integrando estos fallos como parte esencial del desarrollo humano y intelectual.