Jornada deportiva en las pantallas: fútbol local e internacional, tenis, golf, rugby y ciclismo

La oferta deportiva para este sábado incluye una batalla de estrellas en River vs. Rosario Central, final femenina en ESPN 4 y Disney+, una lucha por los líderes en PGA Championship y resultados de fútbol en vivo y estadísticas de los mayores torneos.

La jornada deportiva presenta una oferta variada en fútbol local e internacional, tenis, golf, rugby y ciclismo para disfrutar en las pantallas. Lautaro Rivero y Ángel Di María se enfrentarán, pero esta vez en el Monumental, en el River vs. Rosario Central de este sábado, semifinal del torneo Apertura.

Además, la final femenina será entre Coco Gauff (Estados Unidos) y Elina Svitolina (Ucrania) en ESPN 4 y Disney+. Maverick McNealy es un colíder en el PGA Championship, uno de los cuatro certámenes mayores del golf. También puedes encontrar resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.

Los cuartos de final del Apertura incluyen tres partidos de la liga de España y Thiago Tirante en el Masters 1000 de Roma





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