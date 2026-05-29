El exentrenador de la Selección Argentina y Atlético Mineiro, Jorge Sampaoli, reconoció que estuvo cerca de ser entrenador de Boca Juniors y no se achicó a la hora de imaginarse como sucesor de Úbeda.

El exentrenador de la Selección Argentina y Atlético Mineiro , Jorge Sampaoli , reconoció que estuvo cerca de ser el entrenador de Boca Juniors y no se achicó a la hora de imaginarse como sucesor de Úbeda.

Mientras Boca se prepara para cerrar el semestre ante Universidad Católica, en busca del pase a los octavos de final de la Copa Libertadores, apareció Sampaoli como un inesperado candidato que se propuso para tomar las riendas con una sorpresiva frase: 'Quedé a un paso. Ser hincha de River no me condiciona para dirigir a Boca', expresó el exentrenador de la Selección Argentina y de último paso por Atlético Mineiro, en diálogo con Radio La Red.

Así, mientras el futuro de Úbeda presenta interrogantes, Sampaoli, reconocido fanático de River, explicó de todas maneras que, desde que comenzó su carrera como entrenador profesional, tuvo un desembarco frustrado en el Xeneize durante la gestión de Angelici. Sostuvo que no se mostró molesto por la situación y explicó por qué decidió aceptar propuestas desde Brasil: 'Decidí ir a colonizar un lugar donde los DTs argentinos no hubieran tenido continuidad y Brasil era uno de esos lugares'.

Además, Sampaoli mencionó que tuvo una buena experiencia en Atlético Mineiro y que no descarta regresar a la dirección técnica en el futuro.

'Quiero seguir trabajando en el fútbol y espero que en el futuro tenga la oportunidad de dirigir a un equipo importante', expresó. Finalmente, Sampaoli agradeció a la gente de Boca Juniors por la oportunidad que le dieron y expresó su deseo de seguir siendo parte del fútbol argentino





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