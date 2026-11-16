El periodista Jorge 'Turco' Nahum estrenará 'El libro de Jorge' el 19 de noviembre en el SUM del Club Atlético Belgrano, fusionando relatos fantásticos con la pasión deportiva.

El periodista y escritor Jorge "Turco" Nahum llevará este jueves 19 de noviembre su obra literaria al escenario del Club Atlético Belgrano para presentar "El libro de Jorge". El evento oficial se desarrollará a partir de las 18.30 en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del Estadio Gigante de Alberdi, en una fecha que coincide con el aniversario inicial de la Copa Mundial de Fútbol de 2026 según el contexto de la publicación. La entrada es libre y gratuita, permitiendo que la comunidad local acceda a una experiencia que entrelaza el deporte rey con la literatura de fantasía.

Detalles de la presentación literaria

La obra, editada bajo el sello de Ediciones Recovecos, está compuesta por quince relatos independientes que exploran los límites de lo posible dentro del campo de juego. Carlos "El Bocha" Houriet firma el prólogo del volumen, aportando una visión destacada desde la radiofonía cordobesa. La dirigencia del club organizador, a través de su Área de Cultura, brindó el respaldo institucional necesario para materializar este encuentro entre el arte narrativo y la infraestructura deportiva de la ciudad. Abraham Rufail y Pablo Iván Rodríguez, referentes del espacio cultural, liderarán la ceremonia de inauguración y la bienvenida a los asistentes.

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Relatos de fricción entre el fútbol y la fantasía

El contenido del libro se estructura en torno al concepto estético de "relatos de fricción", donde la épica cotidiana del deporte colisiona directamente con los códigos del género fantástico. La mayoría de los textos son inéditos, aunque el volumen rescata publicaciones previas del autor en medios gráficos regionales. Entre estos textos recuperados destacan narraciones que aparecieron originalmente en el suplemento especial del diario cordobés La Mañana de Córdoba durante la Copa del Mundo de Alemania 2006. También se incluyen cuentos difundidos previamente a través de la sección "Leamos por Deporte" del diario Día a Día.

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Tramas con alusiones a Messi, Maradona y estadios malditos

La geografía literaria de esta propuesta abarca mitologías especulativas que transforman a figuras icónicas en seres de otro mundo. El autor caracteriza a Diego Armando Maradona y a Lionel Messi mediante la metáfora explícita de seres alienígenas y extraterrestres, descontextualizándolos de su realidad física para insertarlos en tramas de ciencia ficción. Las páginas también recorren estadios sobre los que pesa una maldición histórica y jugadores marcados por sortilegios improbables. La narrativa incluye héroes efímeros construidos exclusivamente en noventa minutos de juego y villanos involuntarios que emergen en contextos inesperados.

Impacto cultural y próximos pasos del proyecto

El autor fundamentó la motivación central de este proyecto al afirmar que une dos de sus mayores pasiones personales: el fútbol y lo fantástico. Además de la presentación principal en el club Alberdi, la obra ya ha tenido hitos de difusión temprana con intervenciones de los periodistas deportivos Gustavo Gutiérrez y Gustavo Zamudio. La obra vio la luz formalmente en junio de 2026, fecha elegida estratégicamente para coincidir con el día inaugural del campeonato mundial. Este lanzamiento consolida una propuesta singular dentro de la narrativa deportiva actual, ofreciendo a los lectores una reinterpretación mágica de la pasión por el deporte.