Jorge Macri responds to Patricia Bullrich's criticism of the Buenos Aires subway, and more news in Argentina

The news text covers various topics, including the response of Jorge Macri to Patricia Bullrich's criticism of the Buenos Aires subway, the candidacy of Patricia Bullrich as the main officialist candidate for the mayoralty of Buenos Aires in the 2027 elections, the scandal involving Manuel Adorni, the reform of the Régimen de Zonas Frías, and the opposition in the Chamber of Deputies.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , respondió a la senadora de La Libertad Avanza y probable candidata a sucederlo en el cargo Patricia Bullrich , quien cuestionó este miércoles el estado del subte de la ciudad de Buenos Aires.

"Hola Senadora, no podemos estar más de acuerdo con el diagnóstico. Durante muchos años el Subte quedó relegado mientras otras capitales de la región avanzaban. Por eso nosotros diagnosticamos y hacemos!

", respondió Macri en X, en una velada crítica a su antecesor, Horacio Rodríguez Larreta. La senadora nacional de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, volvió a mostrarse en modo campaña mientras su nombre se impulsa como la principal candidata oficialista a jefa de Gobierno porteño en las elecciones de 2027. En este marco, apuntó contra la gestión de Jorge Macri en la Ciudad y cuestionó el funcionamiento de los subtes.

Mientras la figura del jefe de Gabinete Manuel Adorni —otro de los que aparecía como potencial candidato—se debilita en medio del escándalo por la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, la exministra de Seguridad de la Nación se refirió a la "falta de inversión" y a la necesidad de más líneas que conecten los distintos barrios. La oposición de la Cámara de Diputados tuvo que recalcular esta noche su pretensión de impulsar una sesión especial que activara la interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y posponer su pedido de convocatoria a sesión especial para el próximo miércoles.

Lo hizo luego de que los aliados de Javier Milei en el Congreso evitaran romper los puentes con la Casa Rosada. Los bloques más opositores a La Libertad Avanza, que sin éxito buscaban sesionar mañana, ahora pidieron ampliar el temario para la semana próxima -sumaron pedidos de interpelación a los ministros Sandra Pettovello y Luis Caputo por el escaso financiamiento universitario- con el objetivo de ganar adhesiones que, hasta el momento, no consiguieron.

Manuel Quintar, un diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), sorprendió hoy cuando irrumpió en el Congreso con una camioneta eléctrica Tesla Cybertruck, que se vende en el mercado local a un precio aproximado de entre 200 mil y 300 mil dólares. Sin embargo, allegados a Quintar dijeron a LA NACION que el legislador libertario compró la camioneta 0km de la firma de Elon Musk por 126 mil dólares. Lo importó y puso a su nombre.

"Es su vehículo personal", indicaron. En el inicio del debate de la reforma política que impulsa el Poder Ejecutivo, el oficialismo reconoció que la reglamentación de la Ficha Limpia, que impide ser candidatos o funcionarios nacionales a personas con condena penal, podría tratarse por separado a pesar de que la Casa Rosada, en especial Karina Milei, pretende que la iniciativa se trate como un único expediente.

Así lo reconoció el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto (LLA-Tierra del Fuego), quien aseguró que no era su intención "tratar todo junto y bloquear algún tipo de discusión". Con la ayuda de sus aliados, el oficialismo dictaminó el proyecto para reformar el Régimen de Zonas Frías y reducir el alcance de los subsidios al gas.

La iniciativa, titulada "Medidas Energéticas", propone un cambio de criterio: pasar de un esquema masivo, definido por ubicación geográfica, a otro focalizado según el nivel de ingresos de los hogares. El despacho de mayoría obtuvo 46 firmas de diputados de La Libertad Avanza, la UCR, Pro, MID e Innovación Federal. La sanjuanina Nancy Picón, la tucumana Elia Fernández y los mendocinos Pamela Verasay y Lisandro Nieri firmaron en disidencia





LANACION / 🏆 12. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jorge Macri Patricia Bullrich Buenos Aires Subway 2027 Elections Manuel Adorni Régimen De Zonas Frías Opposition In The Chamber Of Deputies

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Patricia Bullrich: 'El Presidente tiene una emocionalidad importante' tras reunión de Gabinete con Javier MileiLa senadora Patricia Bullrich habló tras los trascendidos que circularon sobre gritos del presidente Javier Milei hacia los funcionarios en defensa de Manuel Adorni. El pasado viernes se realizó una acalorada reunión de Gabinete en Casa Rosada.

Read more »

Patricia Bullrich sobre la reunión con Javier Milei: 'Tiene una emocionalidad importante'Equipo editorial de iProfesional, sitio de noticias sobre finanzas personales, economía, impuestos, tecnología y buenos negocios. Cómo cuidar tu dinero.

Read more »

Patricia Bullrich, en modo campaña: cuestionó duramente el estado del subte en la CiudadLa senadora nacional se refirió a la gestión del jefe de Gobierno, Jorge Macri y criticó la falta de inversión en transporte público; “Seguimos discutiendo parches”, lamentó

Read more »

Patricia Bullrich en modo campaña: 'Nos pasaron por arriba', dijo sobre el Subte porteñoLa posibilidad de que Manuel Adorni compita el próximo año por la Ciudad de Buenos Aires se desvanece con cada nuevo capítulo del escándalo de corrupción que lo salpica. Patricia Bullrich no perdió tiempo y ya se prepara para ser la candidata de La Libertad Avanza.

Read more »