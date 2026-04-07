Jorge Macri reforma la política social porteña: Asistencia económica ligada a la formación laboral obligatoria

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires implementará un nuevo programa social que reemplaza los planes existentes, priorizando la capacitación laboral y la inserción en el mercado formal. La iniciativa incluye la eliminación de intermediarios, pagos directos a los beneficiarios y criterios claros de permanencia.

Jorge Macri , en una reciente modificación de la política social porteña, anunció un cambio fundamental en la asistencia económica. El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) planea reemplazar los actuales planes sociales por un programa integral que prioriza la capacitación laboral obligatoria y la inserción en el mercado laboral formal.

Esta iniciativa, que impactará a cinco mil beneficiarios, implica una transición de un año para asegurar el correcto funcionamiento del nuevo sistema y la eliminación gradual del anterior. Durante el proceso de revisión y reestructuración, se detectaron y eliminaron 1.274 beneficiarios irregulares, lo que representaba un gasto anual de aproximadamente 10 mil millones de pesos y la gestión de 85 convenios. Estos convenios, anteriormente gestionados bajo el sistema previo, serán dados de baja en el marco de la nueva política social.\El anuncio de Macri también contempla medidas para controlar el crecimiento de la Villa 31, con la prohibición del ingreso de materiales de construcción. El jefe de gobierno fue enfático al declarar que se terminaron los intermediarios y los planes sociales gestionados por organizaciones. Según Macri, la nueva política social se enfocará en la ayuda directa y temporal, supeditada a una condición esencial: la capacitación y el trabajo. 'Se terminó el negocio de los gerentes de la pobreza. Chau intermediarios. Chau planes manejados por organizaciones. En la Ciudad ahora la ayuda es directa, temporal y con una condición indispensable: capacitarse y trabajar. La única salida es el trabajo', sostuvo Macri. El nuevo modelo se caracteriza por la eliminación de intermediarios, asegurando que los beneficiarios reciban los pagos directamente. Adicionalmente, se establecerán criterios claros para la permanencia en el programa, incluyendo requisitos de residencia, situación socioeconómica y nivel de ingresos. La Ciudad ha adelantado que el programa se basará en la formación educativa, la capacitación laboral con impacto tangible y la vinculación con el sector privado. Este nuevo enfoque busca proporcionar herramientas a los beneficiarios para que puedan acceder a oportunidades laborales genuinas y sostenibles. La implementación del programa incluye acuerdos estratégicos con nueve cámaras empresariales, diversas empresas y universidades. \El ministro de Desarrollo Humano y Hábitat porteño, Gabriel Mraida, respaldó el anuncio destacando que esta iniciativa representa un cambio de paradigma en la política social de la Ciudad. 'Estamos dando un paso más en el cambio de paradigma de la política social. Ya lo hicimos con el sistema de comedores, ahora lo hacemos con los últimos planes sociales que quedaban en la Ciudad. Le estamos devolviendo dignidad a personas que hace muchos años solo cobraban para ir a una marcha sin ningún horizonte de progreso', afirmó Mraida. El objetivo principal es ofrecer una alternativa que promueva la autonomía y el desarrollo personal y profesional de los ciudadanos, en lugar de perpetuar la dependencia a la asistencia social. Esta reformulación de la política social busca una gestión más eficiente de los recursos y garantizar que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan, proporcionando herramientas para la inclusión social y laboral a largo plazo. La medida busca un cambio estructural en la forma en que se aborda la asistencia social, enfocándose en la capacitación y la inserción laboral como pilares fundamentales para el progreso individual y el desarrollo comunitario. La transición de los planes sociales existentes al nuevo programa requerirá una planificación cuidadosa y una implementación progresiva para asegurar que los beneficiarios puedan adaptarse a las nuevas condiciones y aprovechar las oportunidades que se les presenten





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