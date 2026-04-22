Jorge Macri ratifica la prohibición de hinchadas visitantes en la Ciudad de Buenos Aires

El Jefe de Gobierno porteño explicó que los clubes no desean el regreso del público visitante por cuestiones económicas y logísticas, argumentando además que las condiciones de seguridad no están garantizadas.

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri , ha sido contundente al cerrar la puerta, al menos por el momento, al retorno de las hinchadas visitantes en los estadios situados dentro del territorio porteño.

A pesar de que en otras jurisdicciones, como la Provincia de Buenos Aires, se han realizado experiencias piloto que reactivaron la ilusión de los simpatizantes por ver nuevamente un espectáculo futbolístico con ambas parcialidades, la postura de la administración de la Capital Federal se mantiene firme en la prohibición. Macri argumentó que, si bien existe un discurso público por parte de algunos sectores que abogan por el regreso del público visitante, en la realidad interna de las instituciones deportivas la visión es sustancialmente diferente. Según el mandatario, los clubes más convocantes, que logran agotar sus entradas únicamente con sus socios, no tienen ningún incentivo económico ni deportivo para ceder espacios en sus estadios a la parcialidad rival. Esta dinámica ha generado una nueva lógica en el fútbol local, donde los estadios se llenan exclusivamente con la afición propia, transformando la experiencia en un evento mucho más orientado a la familia y a la vida social del club. Por otra parte, Jorge Macri destacó que los clubes de menor convocatoria tampoco muestran un interés real en esta apertura, principalmente por los elevados costos que demandaría un operativo de seguridad de alta complejidad, necesario para prevenir conflictos entre ambas hinchadas. El jefe de gobierno enfatizó que el costo logístico y el despliegue policial requerido para garantizar un entorno seguro frente a dos parcialidades enfrentadas resulta prohibitivo en el contexto actual, especialmente cuando las instituciones ya han logrado estabilizar sus ingresos y su dinámica organizacional bajo el modelo actual de público exclusivo de local. Desde la perspectiva del gobierno porteño, el comportamiento social en los estadios aún no ha alcanzado el grado de madurez necesario para prescindir de dispositivos de seguridad extraordinarios. Aunque se han intentado pruebas esporádicas en otros distritos, estas no han prosperado como un cambio estructural definitivo. La única excepción a esta regla en la Ciudad de Buenos Aires sigue siendo el ámbito de los torneos organizados por la Conmebol, como la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana, donde la normativa internacional exige obligatoriamente la presencia de aficionados visitantes. Fuera de ese marco reglamentario, el fútbol porteño parece consolidado en una estructura donde la seguridad y la logística impiden, por ahora, el regreso de los visitantes. La administración local sostiene que, mientras no exista un cambio cultural profundo y una voluntad genuina por parte de las autoridades de los clubes, cualquier intento de modificar este paradigma sería contraproducente y pondría en riesgo la tranquilidad de los barrios y de los espectadores que acuden a los estadios bajo las condiciones actuales





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