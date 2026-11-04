Jorge Macri condena ataque transfóbico en Palermo y exige justicia

El jefe de Gobierno porteño Jorge Macri y la oposición reaccionaron al ataque a mujeres trans en Bosques de Palermo. Se investiga la coordinación en redes y los discursos de odio.

El jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, emitió una firme condena tras el ataque brutal sufrido por un grupo de mujeres trans en el parque Bosques de Palermo. Macri declaró explícitamente que no permitirá que estos delitos de odio permanezcan sin castigo y ordenó a los ministros de Justicia y Seguridad avanzar con urgencia en la investigación para identificar a los responsables. El mandatario porteño aseguró en sus redes sociales que les caerá con todo el peso de la ley a quienes protagonizaron la agresión.

Detalles del ataque coordinado en Palermo

Los hechos ocurrieron en el marco de una bicicleteada por Halloween, donde un grupo de jóvenes, identificados por sus edades entre los 16 y los 20 años, atacaron sistemáticamente a las víctimas. Denuncias de la comunidad LGBTIQ+ y las propias víctimas indican que no se trató de una acción espontánea, sino de un ataque previamente coordinado a través de plataformas de mensajería como WhatsApp. En estas conversaciones, los agresores habrían organizado un bingo trans, marcando con antelación qué acciones realizarían contra las mujeres trans presentes en el lugar. Este nivel de planificación evidencia una premeditación grave que ha indignado a la sociedad porteña.

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Posiciones políticas sobre discursos de odio

La reacción política se dividió rápidamente, con el oficialismo porteño atribuyendo la violencia a factores internos y la oposición nacional vinculándola directamente con el discurso del presidente Javier Milei. Horacio Rodríguez Larreta, exjefe de Gobierno porteño, atacó directamente al mandatario nacional al compartir un fragmento del discurso de Milei durante el Foro de Davos en enero de 2025. En dicho evento, Milei había expressed opiniones negativas hacia la comunidad LGBTIQ+, comparando la ideología de género con abuso infantil y mencionando casos de violencia sexual. Larreta acompañó el video con la frase "Los discursos de odio solo generan más odio", sugiriendo una causalidad directa entre las palabras del presidente y la agresión física.

Por su parte, la diputada Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, responsabilizó también a Jorge Macri y al intendente de San Isidro, Muzzio, señalando que sus discursos alientan la violencia. Bregman recordó que el ataque ocurrió a pocos días de la Marcha del Orgullo y exigió un repudio total a esta forma de violencia organizada. La diputada Esteban Paulón añadió que la naturalización del odio desde los más altos niveles del poder actúa como una habilitación para la violencia física, permitiendo que grupos de jóvenes se sientan legitimados para agredir tanto en redes como en la vida real.

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Impacto social y demandas de justicia

El incidente ha generado una ola de solidaridad desde el ámbito cultural y político, con figuras como Lali Espósito, Emilia Mernes, María Becerra y Tini Stoessel expresando su rechazo en redes sociales. La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, desde Unión por la Patria, sostuvo que la violencia simbólica habilita la física y catalogó el ataque como un emergente del clima de odio alimentado desde el Gobierno nacional. Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, destacó la gravedad del ataque transfóbico y criticó la capacidad de las autoridades porteñas para proteger los derechos de la diversidad en su ciudad.

Amanda Martin, legisladora porteña y secretaria general de Ademys, denunció una doble moral al señalar que el Gobierno de Macri realiza operativos racistas en villas pero permite estos ataques de odio contra las diversidades sexuales. La demanda central de todos los sectores es la identificación inmediata de los responsables y la garantía de que la justicia actúe con firmeza. El caso ha reabierto el debate sobre la responsabilidad de los líderes políticos en la contención de la violencia estructural contra las minorías, especialmente en un contexto donde cuatro femicidios contra mujeres trabajadoras sexuales han ocurrido en el último mes.