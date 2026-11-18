El excampeón mundial de boxeo Jorge Linares fue detenido en el Aeropuerto Internacional de El Paso por la ICE. Se enfrenta a procesos de deportación por superar su permiso temporal.

La autoridad migratoria de Estados Unidos, Immigration and Customs Enforcement ( ICE), detuvo al histórico boxeador venezolano Jorge Linares en el Aeropuerto Internacional de El Paso, en el estado de Texas. La detención se produjo tras una verificación rutinaria que reveló que el ex campeón mundial había superado el límite de su autorización de permanencia temporal en el país.

Detalles del arresto y contexto legal

El arresto del púgil ocurrió el último domingo, generando una inmediata reacción por parte de las principales figuras del deporte y su entorno legal. Las autoridades federales confirmaron que Linares ingresó al territorio estadounidense el 26 de octubre de 2023 con un permiso válido para estancia temporal. Sin embargo, la evidencia administrativa indica que el boxeador permaneció en suelo estadounidense más allá de la fecha establecida en su visa, incumpliendo así las normativas vigentes de inmigración.

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En la actualidad, Linares se encuentra custodiado por agentes del ICE en las instalaciones de El Paso. El proceso legal avanza hacia los procedimientos estándar de deportación, los cuales implican una serie de audencias y revisiones administrativas que pueden prolongarse durante un período indeterminado. La situación ha elevado la tensión alrededor de su estatus migratorio, interrumpiendo momentáneamente cualquier actividad pública o deportiva programada.

Posiciones de la AMB y la defensa legal

Gilberto Mendoza, presidente de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), ha emitido un comunicado oficial confirmando la noticia y detallando las acciones en curso. Mendoza afirmó que su organización mantiene contacto permanente con la familia de Linares y que el caso ha sido transferido a un equipo especializado de abogados de inmigración. El directivo expresó su respaldo institucional al atleta, subrayando que la AMB apoyará a sus campeones tanto dentro como fuera del ring durante este proceso judicial.

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Por su parte, el bufete de abogados Wilner & O'Reilly, representante legal de Linares, ha presentado una defensa activa contra la retención. La firma emitió un comunicado stating que su cliente se encuentra en una situación legal y ha cooperado plenamente con las autoridades durante todo el incidente. Los abogados sostienen que están trabajando de manera estrecha con el ICE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para resolver la disputa lo antes posible.

Los representantes legales argumentan que, aunque existen procesos migratorios establecidos que requieren tiempo, su cliente no representa una amenaza para la seguridad nacional. La defensa enfatiza la trayectoria profesional y el historial de cooperación de Linares, intentando mitigar las acciones represivas de la agencia de inmigración frente a la evidencia de la sobrestadía administrativa.

Impacto en la carrera del boxeador venezolano

Jorge Linares, de 41 años, es considerado una leyenda del boxeo internacional con una carrera que abarcó más de dos décadas. Nacido en Barinas, Venezuela, el púgil se retiró en 2023 dejando un legado impresionante con 47 victorias, 29 de ellas por nocaut, y nueve derrotas. Su estadística refleja un dominio técnico excepcional en diferentes divisiones de peso.

La trayectoria de Linares incluye consagraciones en tres categorías diferentes. En 2007, ganó su primer título mundial de peso pluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Posteriormente, entre 2008 y 2009, fue campeón superpluma de la AMB. Finalmente, entre 2014 y 2018, se consolidó como el máximo exponente ligero del CMB, manteniendo su estatus durante cuatro años consecutivos.

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Actualmente, Linares reside en Miami, según la información disponible en sus redes sociales. El arresto en Texas ha subrayado la fragilidad del estatus migratorio incluso para figuras de alto perfil internacional. La comunidad boxing espera con atención el resultado de las gestiones legales, ya que la deportación podría afectar no solo su residencia, sino también futuras oportunidades comerciales y deportivas en territorio estadounidense.

La situación de Linares ha servido como recordatorio de la estricta aplicación de las leyes de inmigración en Estados Unidos. Aunque el boxeador tiene una licencia para competir en el extranjero, la estancia prolongada sin la renovación adecuada de papeles ha triggered la intervención federal. El desenlace de este caso establecerá un precedente en la gestión de estatus de deportistas extranjeros en retiro.