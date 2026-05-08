Jorge Asís declara que el gobierno de Milei está terminado y analiza el futuro político de Argentina

El escritor y analista político Jorge Asís pronosticó el fin del gobierno de Javier Milei y analizó los posibles escenarios políticos para 2027, destacando los errores de la administración libertaria y los candidatos peronistas que podrían emerger en las próximas elecciones.

El escritor y analista político Jorge Asís lanzó una contundente frase sobre el futuro del gobierno de Javier Milei durante una entrevista con el canal C5N. "Yo creo que el gobierno de Milei está terminado", afirmó, señalando que el interrogante ya no es si el ciclo libertario concluye, sino cómo.

"Lo que resta saber es si lo que conocemos por el 'círculo rojo', que está revalorizando excesivamente a Mauricio Macri, sale por un lugar de la derecha", explicó. Asís enumeró los errores más graves de la administración de Milei, destacando como el peor "haber atacado a Paolo Rocca".

Además, criticó el "Argentina Week" en Nueva York, calificándolo de "desastre" y recordando que Milei habló "pestes" del empresario siderúrgico.

"Un consultor amigo mío, alguien que estuvo ahí, que se pagó el pasaje y estuvo, dijo: 'El loco no puede reelegir, así que tenemos que salir a buscar otra cosa'", deslizó Asís. Respecto del caso Adorni, el analista minimizó la magnitud del escándalo en términos comparativos, pero criticó la actitud del vocero presidencial.

"Todo lo que suman son u$s 800.000. ¿Sabés con lo que se afanó en la Argentina?

", preguntó retóricamente. A su entender, el error central de Adorni fue "haber elevado tanto la vara innecesariamente" y haberse "puesto en el púlpito a marcar a la sociedad".

"Lo que se le podía haber aconsejado a Adorni: prolijidad, no te la gastes toda en dos años", sugirió. Asís recurrió a una anécdota histórica para graficar su diagnóstico, recordando que en 1991, el expresidente brasileño José Sarney calificó a Fernando Collor de Mello con la frase: "Ese no sabe ni robar". Aplicando esta idea al presente, Asís afirmó: "Si me preguntan a mí hoy de Adorni, de Milei, de todos estos temas, te diría: 'No saben robar'".

El analista identificó el principal sostén del oficialismo, señalando que "hoy está sostenido Milei por el antiperonismo", un núcleo que estima en un 30% a 35% del electorado con presencia activa. En ese contexto, descartó que el kirchnerismo represente hoy una amenaza de alcance nacional.

"¿Dónde gobiernan los kukas? Decime qué provincia gobiernan los kukas", desafió, señalando que el kirchnerismo "se consagra después como un movimiento de la provincia de Buenos Aires, y hoy está casi reducido" a ese distrito. Asís trazó un mapa de tres candidatos peronistas para 2027.

El primero es el gobernador bonaerense Axel Kicillof, "el candidato de cajón que se viene bancando la oposición" desde hace tiempo, aunque aclaró que "quiere ser reconocido como jefe político" y, según sus fuentes, "jamás pensó en romper". El segundo nombre es Sergio Uñac, exgobernador de San Juan, a quien presentó como la sorpresa del escenario.

"La próxima disrupción es la normalidad", sostuvo Asís, definiéndolo como "un hombre normal", "buen gestor" que proviene de la provincia más favorecida por el modelo minero de Milei. El tercer nombre es Sergio Massa, descrito como "un maestro del suspenso" que mantendrá la incógnita sobre su candidatura hasta último momento: gobernador bonaerense o presidente. También destacó que Massa "tiene la llave de la reelección de los mini-gobernadores", decisión que podría definirse entre junio y julio.

Sobre Patricia Bullrich, Asís resaltó que es "la única protagonista de La Libertad Avanza que no depende de Milei". Con "50 años" haciendo política y al menos "14 o 15 jefes políticos" en su trayectoria, Bullrich tiene, según Asís, "solo una asignatura pendiente que es la presidencia de la República". El reacercamiento entre Bullrich y Macri tampoco lo tomó por sorpresa.

"Improvisado no fue. Sigilosamente calculado todo, bien preparado", evaluó, señalando que la revalorización de Macri dentro del círculo rojo es un fenómeno que hay que "admitir"





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