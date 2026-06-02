Jordania presenta su lista de convocados para el Mundial de Fútbol

La selección de fútbol de Jordania ha presentado su lista de 26 convocados para participar en el Mundial de Fútbol. El equipo asiático será el tercer rival del campeón del Mundo en el cierre del Grupo J.

La selección de fútbol de Jordania ha presentado su lista de 26 convocados para participar en el Mundial de Fútbol. Este equipo asiático será el tercer rival del campeón del Mundo en el cierre del Grupo J y ya tiene confirmados a sus futbolistas.

Por primera vez en su historia, Jordania será parte del Grupo J, junto a Argentina, Argelia y Austria. El seleccionado asiático será el último rival del equipo de Lionel Scaloni el 27 de junio en Dallas. La delegación del país árabe ya está en San Diego, California, donde realizará la concentración hasta el miércoles 10. Luego viajará a Portland, al noroeste de Estados Unidos, en la que será su base para toda la Copa del Mundo.

Jordania se clasificó por terminar segundo en el Grupo B de la tercera ronda de las eliminatorias asiáticas, debajo de Corea del Sur pero sobre Irak, Omán, Palestina y Kuwait. Antes había ganado el Grupo G de la segunda ronda, por delante de Arabia Saudita, Tayikistán y Pakistán. Su debut en el Mundial será el martes 16 de junio ante Austria en San Francisco.

Luego, jugará el 22 de junio ante Argelia nuevamente en San Francisco y, finalmente, cerrará su participación en la fase de grupos el 27 de junio ante Argentina, en Dallas. Los 26 convocados de Jordania para el Mundial incluyen a varios jugadores experimentados que han jugado en la liga local y algunos que han jugado en la liga europea. La lista incluye a jugadores como Tareq Khattab, Ahmed Hayel, y Abdullah Al-Ammari, entre otros.

Estos jugadores tienen la experiencia necesaria para enfrentar a equipos fuertes como Argentina, Argelia y Austria en el Grupo J





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