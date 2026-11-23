El legislador neoyorquino Jordan Wright desmiente teorías conspirativas sobre su humanidad tras un video donde mueve los ojos. Analizamos el incidente y las explicaciones médicas.

El legislador estatal de Nueva York, Jordan Wright, se convirtió en el centro de atención mediática internacional el viernes 20 de noviembre tras filtrarse imágenes en redes sociales que mostraban al político realizando un movimiento ocular inusual durante una conferencia de prensa. Las grabaciones capturaron a Wright parpadeando y desplazando la mirada hacia arriba mientras se encontraba detrás del alcalde Zohran Mamdani, quien anunciaba medidas sobre la cárcel de Rikers Island. Este gesto, aparentemente inocente en el contexto institucional, detonó una reacción en cadena en las plataformas digitales que rápidamente derivó en acusaciones fantásticas.

Naturaleza del incidente viral

El video, registrado durante el anuncio del plan para cerrar el complejo penitenciario de Rikers Island, muestra a Wright sonriendo brevemente antes de ejecutar el movimiento con los ojos. Las imágenes fueron compartidas miles de veces, generando un debate polarizado donde la línea entre la sátira política y la desinformación se difuminó. La comunidad en línea interpretó el gesto como una prueba de identidad no humana, vinculándolo directamente con narrativas de conspiración sobre extraterrestres.

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Defensa pública del legislador

Jordan Wright respondió a la crisis de reputación mediante declaraciones directas publicadas en el New York Post, donde declaró que no tenía idea de qué estaba ocurriendo en ese momento específico del video. El representante del distrito 70 de la Asamblea del Estado de Nueva York utilizó el humor y los hechos legislativos para refutar las acusaciones de ser un ser no humano. Wright afirmó explícitamente que su humanidad queda demostrada a través de su trabajo legislativo, destacando especialmente la asignación de 4 millones de dólares destinados al centro de justicia ambiental WE ACT en Harlem.

Contexto de teorías conspirativas

Las imágenes reavivaron una antigua teoría conspirativa estadounidense que sostiene que seres extraterrestres con características de reptiles se infiltran en gobiernos para controlar instituciones. No existe evidencia científica creíble que respalde la existencia de estos supuestos seres, pero los usuarios de redes sociales interpretaron el movimiento ocular de Wright como una señal de que estaba perdiendo momentáneamente su apariencia humana. Algunos analistas buscaron explicaciones más convencionales, mencionando el fenómeno de Bell como una causa fisiológica normal que provoca el giro ocular hacia arriba al cerrar los párpados.

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Legado político y familiar

Jordan Wright representa al distrito 70 de la Asamblea del Estado de Nueva York, una zona que incluye sectores de Harlem y donde sus prioridades políticas incluyen la vivienda asequible, el acceso a la atención médica y la seguridad pública. Es hijo del exlegislador Keith L. T. Wright y nieto de Bruce Wright, quien fue juez de la Corte Suprema estatal. En noviembre de este año, Wright consiguió la reelección sin oposición, consolidando su posición política después de ganar las primarias demócratas de junio.

Implicaciones y próximos pasos

El incidente subraya el desafío actual de gestionar la desinformación en entornos políticos digitales donde los gestos físicos son desconectados de su contexto original. Wright bromeó sobre la falta de información disponible respecto a los reptiles y extraterrestres, rechazando formalmente cualquier especulación sobre su identidad biológica. La comunidad legislativa espera que la atención vuelva a los temas estructurales del distrito y a las reformas penitenciarias anunciadas por el alcalde Mamdani, cerrando este capítulo de controversia viral.