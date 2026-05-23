Jonathan Andic's complicated trip to Quito and the disappearance of his phone

Jonathan Andic, the son of Mango's founder, had a complicated trip to Quito, Ecuador, where he changed his phone and deleted all its data, including conversations, after his father's mysterious disappearance. The phone that police seized in September 2025 was not the one he had on the day of the excursion with his father.

Un viaje a Quito complica aún más a Jonathan Andic por la muerte de su padre, el dueño de Mango El hijo del fundador de la marca de ropa cambió su teléfono meses después de la muerte de Isak Andic y borró todos los datos del anterior, incluidas las conversaciones, en el que misteriosamente desapareció el celular que tenía el día de los hechos, el 14 de diciembre del 2024.

El celular que la Policía española intervino en septiembre de 2025, a medida que avanzaba la investigación, no es el mismo que tenía el día de la excursión con su padre. Le fue robado en Quito (Ecuador) en un viaje relámpago que realizó de ida y vuelta, contó su secretaria. La jueza sostiene además que ‘borró’ el contenido del antiguo.

Para la Justicia, el silencio de ese teléfono es ‘un indicio más’ para sospechar de Jonathan y también apunta a que para evitar que cayera en manos de los investigadores. Entonces, el hombre de 45 años podría haber aprovechado el viaje para decir que se lo robaron y así tener una El teléfono que estrenó tras el viaje fue el que el 9 de septiembre entregó en mano a la Policía cuando se lo pidieron tras mostrar una el martes de esta semana, Andic llamó a uno de sus abogados luego de que los agentes le pidieran el teléfono.

El magistrado le dijo que lo dejara en su vivienda y que esperara una orden judicial para entregarlo. Al ser interrogado, Jonathan aseguró que el cambio de teléfono era una práctica ‘habitual’ entre los altos mandos de Mango por cuestiones de ‘seguridad’ y La investigación además determinó que cuando el acusado volcó al celular nuevo los datos guardados en la nube, no descargó los mensajes de WhatsApp y eliminó así cualquier conversación anterior y posterior a la muerte de Isak Andic.

Nata se convirtió al judaísmo y se cambió el nombre por otro hebreo. Ambos se casaron en una ceremonia religiosa posterior a la muerte de Isak a la que apenas asistió una decena de personas. Ellos se habían casado en septiembre del 2024 por civil. Antes de la tragedia en las montañas españolas, la pareja tenía prevista que iba a pagar Isak Andic, de acuerdo con el medio español.

Sin embargo, las versiones sobre este tema marcan que a Jonathan no le habría gustado que su padre exigiera que tuviera De todos modos la celebración se canceló porque Isak murió y Nata quedó embarazada de un niño, que nació 10 meses después de la tragedia. Cuando su padre se accidentó, Andic se dedicó a la moda y creó una de las mayores firmas de moda del mundo, con alrededor de 2800 tiendas, y fue considerado el hombre más rico de Cataluña





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