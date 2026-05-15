John Travolta receives unexpected honor at Cannes Film Festival

Actor John Travolta received an unexpected honor at the Cannes Film Festival when he was awarded the prestigious Palme d'Or de Honor by Thierry Frémaux, the Festival's Delegate General. Travolta, who presented his directorial debut, was overwhelmed by the gesture and expressed his gratitude.

El actor, que presentaba su primera película como director, se emocionó por el gesto inesperado del Festival hacia él. En una edición en la que las películas de Hollywood brillan, pero por su ausencia, el Festival de Cannes remedó el asunto trayendo a estrellas en secciones paralelas, como a John Travolta , que no tuvo muchas películas en competencia como actor, pero podrá sacar chapa desde hoy que el Festival más importante del mundo eligió su opera prima para que tuviera su première mundial aquí.

Se refería a la Palma de Oro de Honor que Thierry Frémaux, Delegado general del Festival, le acababa de entregar de manera inesperada, sorpresiva. Es un premio a la trayectoria, que hizo casi lagrimear a Travolta, de 72 años. Abrumado por lo inesperado, allí fue cuando dijo 'Esto va más allá del Oscar', ante una sala colmada. Colmada de acreditados, invitados y personal de seguridad, que acaparaba todos los pasillos de la Debussy como no se tiene recuerdo.

¡Sorpresa total! , exclamó en francés.

'No puedo creerlo. Esto es lo último que esperaba'. Y le dijo a Frémaux 'me dijiste que ésta sería una noche especial, pero no sabía que significaría esto', a lo que el francés respondió 'Lo sabíamos!

'. Antes de entregarle la Palma, Frémaux pidió a todos los presentes que guardaran sus celulares, tomaran asiento y se prepararan para aplaudir. Travolta, casi escondido cerca de las puertas de acceso a la sala, atrás, vio desde allí un clip de menos de 5 minutos en los que se reflejaban sus mejores actuaciones arrancando, cómo no, con John Travolta haciendo el gesto del baile de 'Pulp Fiction', que ganó la Palma de Oro en 1994.

'Este es un momento conmovedor, así que gracias, Thierry, de todo corazón. Cuando nos reunimos en noviembre, no esperaba que mi película fuera aceptada. Y cuando Thierry me dijo que no solo había sido aceptada, sino que hacía historia por ser la primera película aceptada tan pronto, lloré como un niño porque no podía creerlo. Porque, en mi opinión, sos la persona más perspicaz de la industria cinematográfica', a lo que Frémaux negó con su cabeza.

'Estaba feliz de estar aquí! Nunca esperé esto. Muchísimas gracias'. Se basa en su propio libro infantil, editado hace casi 30 años.

Es una película familiar, autobiográfica ('la película más personal que jamás haya hecho') que transcurre en la época dorada de la aviación. Un joven, Jeff (Clark Shotwell) y su madre (Kelly Eviston-Quinnett) emprenden un viaje hacia Hollywood. Cortita, 61 minutos, a pocos días de que termine el Festival, el viernes 29 de mayo ya estará disponible en Apple TV+, y en ella aparece la hija de Travolta, Ella Bleu Travolta. El es el narrador.

'La razón de ser de esta película, y de hecho la razón de ser de mi existencia como artista, es gracias a ese grupo de personas que están ahí', señalo a una fila del centro de la platea. 'Mi hermana mayor, Ellen, fue quien realmente interpretó a este personaje, la protagonista de esta película.

Pero en verdad es una mezcla de mi hermana y mi madre, porque ambas me influyeron profundamente y fueron responsables de todas mis esperanzas y sueños, y me vieron cumplirlos. Así que esto es solo una pequeña muestra de mis orígenes y de cómo era ser yo cuando era niño. Significa muchísimo para mí que estén aquí.

' John Travolta y su familia, entre ellos, su hija Elle Bleu Travolta, en la escalinata de la Sala Debussy. Travolta no ha tenido una trayectoria extensa en Cannes. Su opera prima se incluyó en la sección no competitiva Cannes Première, la misma donde el miércoles se proyectó Festival de Cannes 2026: Buenos Aires tiene su propio stand de cine y anuncia un festival internacional en la Ciuda





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