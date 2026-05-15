Joe Thompson, un yanqui enamorado de la Argentina

Joe Thompson, un estadounidense de más de 1.90 metros de altura, barba rala y rojiza, ojos de color celeste claro, piel pálida enrojecida por el sol y gorrita, es un prototipo del ADN anglosajón. Tras un posteo en sus cuentas de TikTok e Instagram (@foodtraveltoilets) sobre los sándwiches de miga, su contenido se volvió viral, con millones de vistas, miles de likes y seguidores, invitaciones a programas de streaming, radio y TV. Ahora, Joe se ha mudado para vivir en Argentina y planea volver en junio.

Es fácil adivinar que Joe Thompson viene de los Estados Unidos . Más de 1.90 metros de altura, barba rala y rojiza, ojos de color celeste claro, piel pálida enrojecida por el sol, gorrita: un prototipo del ADN anglosajón, que confirma con su fuerte acento de Tennessee.

En sus propias palabras, es un yanqui que se enamoró de la Argentina, y como retribución, buena parte de esa Argentina se enamoró de él. En especial tras un posteo que realizó en sus cuentas de TikTok e Instagram (@foodtraveltoilets), donde se mostró maravillado por la existencia de los sándwiches de miga. A partir de ese momento, su contenido no dejó de viralizarse: millones de vistas, miles de likes y seguidores, invitaciones a programas de streaming, radio y TV.

"Lo que sucedió en los últimos 15 días es increíble", dice Joe, con una sonrisa genuina. "Ahora vuelvo a Estados Unidos, pero ya tengo mi pasaje para venir a la Argentina en junio. Y no va a ser un viaje más: me mudo para acá. Encontré en este país un sentimiento de comunidad increíble", afirma mientras prueba el fantástico sándwich de ojo de bife de Carmen, un lugar de culto en el barrio de Boedo





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