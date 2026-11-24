El empresario británico viajó en helicóptero a Lago Escondido para trámites migratorios, lo que generó críticas de ATE y reactiva disputas territoriales en la Patagonia.

El empresario británico Joe Lewis arribó a la provincia de Río Negro a bordo de un helicóptero Airbus H160 operado por Helipatagonia, un hecho que ha reactivado el prolongado conflicto social y político en torno a la estancia de Lago Escondido. La aeronave realizó el aterrizaje en el helipuerto municipal de la Costanera, situado estratégicamente entre el Puerto San Carlos y el Memorial Malvinas, desde donde el propietario se trasladó a pie hacia las oficinas de la Dirección Nacional de Migraciones. Su objetivo era finalizar los trámites necesarios para regularizar su situación migratoria en Argentina, una gestión que su entorno describió como un procedimiento sin inconvenientes.

Críticas sindicales por uso de recursos públicos

La llegada del magnate provocó una inmediata reacción por parte del secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), quien lanzó duras críticas hacia la maniobra aérea. El dirigente sindicó al Gobierno nacional como el principal responsable de autorizar este tipo de operaciones en zonas de uso restringido. Según declaró Aguiar, el helipuerto en cuestión está destinado exclusivamente a operaciones sanitarias, de emergencia y para el combate de incendios forestales, por lo que su utilización para el traslado de un empresario privado resulta cuestionable y genera indignación en la comunidad local.

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Controversia histórica sobre tierras y fronteras

La presencia de Lewis en la región no es un evento aislado, sino que forma parte de una disputa que trasciende las dos últimas décadas y que involucra el acceso público al lago y la propiedad de las tierras circundantes. El empresario llegó a Argentina en 1992 y concretó la compra de extensiones en la zona de El Foyel, cerca de El Bolsón, cuatro años después. Estas tierras quedaron bajo el control de Hidden Lake S.A., una sociedad vinculada al grupo Tavistock, lo que generó denuncias por operar en una zona de seguridad de fronteras. En 2012 se abrió una investigación penal sobre la operación, aunque en 2019 la Justicia declaró extinguida la acción penal por prescripción, sin resolver las dudas sobre las irregularidades administrativas.

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Acceso público y disputa judicial actual

Uno de los focos centrales del conflicto es el camino Tacuifí, una vía que permitiría a los ciudadanos acceder al espejo de agua desde la Ruta Nacional 40. La Justicia de Río Negro ordenó en 2013 garantizar este acceso público, pero el cumplimiento de la sentencia ha dado lugar a nuevas presentaciones y controversias que se han prolongado durante años. Mientras quienes reclaman la apertura del camino sostienen que el carácter público del lago exige garantizar el acceso a sus costas, la defensa de la propiedad privada plantea argumentos legales complejos que mantienen la situación en un punto muerto administrativo y judicial.

Acciones estatales recientes contra inversiones

En octubre de 2023, durante el gobierno de Alberto Fernández, el Estado nacional inició una acción judicial de lesividad para intentar anular las autorizaciones administrativas que permitieron la compra de las tierras por capitales extranjeros. Este planteo se basó en informes que señalaban posibles incumplimientos de la normativa sobre adquisición de inmuebles en zonas de frontera. Esta medida refleja la tensión permanente entre la política de protección de fronteras y los intereses inmobiliarios de inversores internacionales, consolidando a Lago Escondido como uno de los focos de controversia más relevantes sobre la propiedad de la tierra en la Patagonia argentina.