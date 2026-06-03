Joe Biden y Jill Biden en un mitin de campaña en Atlanta, en junio de 2024

Joe Biden y su esposa Jill Biden en un mitin de campaña en Atlanta, en junio de 2024. La vista desde el Ala Este quedó reducida a escombros y gran parte de lo que Biden narra en sus memorias sobre su época como primera dama podría interpretarse como una excavación.

Joe Biden y su esposa Jill Biden en un mitin de campaña en Atlanta, en junio de 2024 (Una mirada desde el Ala Este ), ya es una reliquia histórica.

Claro que ahora no hay vista desde el Ala Este, pues el edificio quedó reducido a escombros para dar paso al salón de baile del presidente. Y gran parte de lo que Biden narra en sus memorias sobre su época como primera dama también podría interpretarse como una excavación.

Quienes esperaban que las memorias, que acaban de salir, ofrecieran un análisis detallado del tiempo de la familia Biden en la Casa Blanca se llevarán una decepción: la exprimera dama y sus capacidades como presidente. Haría lo imposible por él. ANDREW HARNIK - GETTY IMAGES NORTH AMERICA con su decisión de retomar el tema de la campaña de 2024.

‘Tenemos un gran impulso a nuestro favor… y cuando volvamos a hablar, nunca será un buen escenario para los demócratas’, dijo Meghan Hays, exasesora de la Casa Blanca de Joe Biden





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