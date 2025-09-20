“Joditas” Femicidas: Videos que Simulan Secuestros de Mujeres Generan Repudio Masivo

La viralización de videos que simulan secuestros de mujeres en bolsas de consorcio en estaciones de servicio de Argentina ha generado una ola de repudio y condena. Estos actos, calificados como “joditas” femicidas, trivializan la violencia de género y demuestran la necesidad de combatir la violencia machista en todas sus formas.

Un acto grotesco y perturbador se ha propagado en las redes sociales , generando una ola de repudio y consternación. Se trata de videos que simulan secuestros de mujeres, utilizando bolsas de consorcio para representar la supuesta desaparición de las víctimas.

Estos videos, calificados como “joditas” femicidas, han sido filmados en estaciones de servicio, uno en Entre Ríos y otro en Córdoba, y han desatado una fuerte reacción de rechazo por su contenido violento y la trivialización de la violencia de género. Los videos muestran escenas donde mujeres son supuestamente secuestradas, introducidas en bolsas y tratadas con una ligereza que ofende la memoria de las víctimas de femicidio y la sensibilidad de quienes luchan contra la violencia machista.\El primer video, proveniente de una estación Shell en Entre Ríos, muestra a dos empleados de la estación interactuando con una mujer. La conversación inicial sugiere una familiaridad previa, mientras que el desarrollo del video se torna macabro y escalofriante cuando la mujer es introducida en una bolsa de consorcio, simulando un secuestro. Este acto es presentado como un supuesto “chiste”, un intento fallido de humor que, en realidad, glorifica la violencia y banaliza el sufrimiento de las mujeres. El video fue rápidamente condenado por organizaciones feministas, como Periodistas Feministas de Entre Ríos, que exigieron su inmediata eliminación de las redes sociales. La agrupación denunció la apología del delito y la violencia mediática y simbólica de género, en un contexto donde los femicidios son una realidad alarmante en Argentina. La influencer feminista Sol Despeinada también criticó el contenido, cuestionando el mensaje y el objetivo de la publicidad. Ante la avalancha de críticas, la empresa Shell emitió disculpas, calificando el video como inapropiado y asegurando que no era su intención promover la violencia de género. El responsable del contenido reconoció su autoría y se comprometió a mejorar sus procesos de comunicación, aunque la gravedad de la situación y el daño causado por el video son innegables.\Un segundo video, filmado en una estación YPF en Marcos Juárez, Córdoba, reproduce una dinámica similar. En este caso, una mujer es agredida y posteriormente encerrada en una bolsa, todo ello supuestamente como parte de una “joda” interna. La periodista Ingrid Beck, al enterarse de estos videos, expresó su indignación y desconcierto ante lo que parecía ser una tendencia preocupante. La combinación de la violencia, el supuesto humor y la participación de empleados de estaciones de servicio genera una profunda incomodidad y pone de manifiesto la persistencia de patrones culturales que minimizan y justifican la violencia contra las mujeres. La viralización de estos videos, en ambos casos, revela la necesidad urgente de combatir la violencia de género en todas sus formas, incluyendo la violencia simbólica y mediática. Es fundamental desnaturalizar este tipo de contenidos y fomentar una cultura de respeto y de igualdad, donde la vida de las mujeres sea valorada y protegida. La respuesta social frente a estos actos debe ser firme y contundente, exigiendo responsabilidades y promoviendo la educación y la sensibilización





