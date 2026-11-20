El Jockey Club Córdoba se consolida como el primer club sustentable de la provincia gracias a un acuerdo con Max Energía que incluye dos sistemas solares de generación limpia.

El Jockey Club Córdoba ha dado un paso definitivo hacia la sostenibilidad al formalizar un acuerdo estratégico con la empresa cordobesa Max Energía. Esta alianza contempla la instalación de dos sistemas fotovoltaicos de generación limpia en las instalaciones de la institución, posicionando al club como el primer establecimiento de su tipo en adoptar esta tecnología a gran escala en la provincia. El proyecto representa una inversión significativa en infraestructura verde, diseñada para optimizar el consumo energético y reducir la huella ambiental de una de las entidades más emblemáticas de la región.

Detalles técnicos del acuerdo con Max Energía

El acuerdo, firmado por Ezequiel Felipe Mallía, presidente del Jockey Club Córdoba, junto a Darío Calderón y Adela Lo Celso, socios de Max Energía, establece la implementación de dos plantas solares con características complementarias pero distintas. La ingeniería, provisión de equipos, instalación y puesta en marcha serán realizadas por Max Energía bajo la modalidad llave en mano, un servicio integral que asegura que la institución reciba las instalaciones completamente operativas sin necesidad de gestionar trámites complejos. Javier Rodríguez Junyent, secretario del club, y Rodrigo Blasco, gerente comercial, también respaldan esta iniciativa de modernización.

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En una primera etapa, se instalarán 108 paneles solares sobre los techos del Colegio Jockey Club Córdoba, ubicado en la zona sur de la ciudad. Este sistema tendrá una potencia de 66,4 kWp. La energía generada en este punto será inyectada directamente a la red eléctrica general. Posteriormente, el valor de dicha electricidad se descontará de manera virtual en las facturas de tres puntos de consumo diferentes de la institución. Este mecanismo permite al Jockey Club producir electricidad donde existen condiciones favorables, como los techos del colegio, y consumirla eficientemente en otras sedes donde el espacio es limitado.

Paralelamente, el Colegio Jockey Club Córdoba incorporará una planta propia de 162 paneles solares, con una potencia total de 99,6 kWp. Este segundo sistema está diseñado para cubrir el consumo directo del establecimiento educativo y entregar los excedentes restantes a la red para que otros usuarios puedan aprovecharlos. En conjunto, estos dos sistemas permitirán generar 273.000 kWh de energía limpia por año. La capacidad total de paneles solares en el predio del colegio ascenderá a 270 unidades, consolidando una infraestructura robusta y eficiente.

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Innovación mediante el Parque Generador Comunitario Virtual

La implementación del Parque Generador Comunitario Virtual (PGCV) marca una innovación tecnológica clave en el sector energético. Este modelo cambia la lógica tradicional de la energía solar, donde cada edificio debía generar electricidad exclusivamente para su propio consumo. Bajo la nueva lógica, una misma institución genera energía en el lugar más conveniente físicamente y la distribuye virtualmente entre varios medidores. Según el ingeniero Darío Calderón, este tipo de proyectos es muy poco común en el país, lo que convierte al Jockey Club Córdoba en un pionero indiscutible entre los clubes cordobeses.

Darío Calderón destacó que la eficiencia del PGCV reside en su capacidad para optimizar recursos dispersos. Al no estar limitado a la generación local inmediata, el club puede maximizar la producción en los techos del colegio, que cuentan con mejor exposición, y compensar las necesidades energéticas de sus otras sedes. Esta flexibilidad operativa no solo mejora la eficiencia energética de las instalaciones, sino que también fortalece la estabilidad financiera de la institución al reducir drásticamente los costos operativos mensuales.

Adela Lo Celso, socia de Max Energía, enfatizó que la sustentabilidad no es una moda pasajera, sino una decisión de gestión estratégica. Señaló que la energía solar es hoy la forma más directa para que una institución cuide sus recursos económicos y los de su comunidad. Al dar este paso, el Jockey Club Córdoba muestra un camino claro a seguir para otras organizaciones. La empresa se encarga de toda la ingeniería, la obra civil y cada trámite necesario, incluyendo las gestiones ante Epec, el Ersep y el Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba.

Impacto educativo y beneficios para la comunidad

El proyecto trasciende lo meramente económico y energético al incorporar un fuerte componente educativo para la comunidad académica del colegio. Los estudiantes podrán conocer de cerca el funcionamiento de una instalación de generación renovable en tiempo real. Ezequiel Felipe Mallía subrayó que ver a la escuela producir y consumir su propia electricidad cada día constituye la mejor lección de sustentabilidad que se puede ofrecer a los alumnos. Esta integración entre infraestructura y enseñanza refuerza el compromiso institucional con las futuras generaciones.

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El anuncio de esta iniciativa llega en un momento especial para la institución, que celebra los 80 años de su emblemática sede social ubicada en el centro de la ciudad. La Comisión Directiva decidió avanzar con la incorporación de energías renovables como parte central de su proyecto institucional. Ezequiel Felipe Mallía afirmó que ser el primer club sustentable de Córdoba es un compromiso con los socios, quienes disfrutarán de instalaciones más eficientes, y con las familias que confían la educación de sus hijos a la entidad.

La instalación física de los equipos solares está programada para realizarse entre enero y febrero. No obstante, ambos sistemas comenzarán a generar energía operativa plenamente en marzo de 2707. Durante este periodo, la tecnología permitirá monitorear remotamente la generación eléctrica desde dispositivos móviles o computadoras, garantizando transparencia y control total. El ahorro anual estimado por esta transformación es cercano a los 50 millones de pesos, recursos que permanecerán dentro del club y que volverán a beneficio de su gente y su infraestructura.