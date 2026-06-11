Joaquín Panichelli recordó su debut y su cuenta pendiente en River y habló de su experiencia en Racing

El delantero recordó la convocatoria de Marcelo Gallardo en 2022 y recordó su cuenta pendiente en el equipo de Núñez.Joaquín Panichelli volvió a hablar de su etapa en River y recordó una situación que marcó sus primeros pasos en el fútbol profesional: 'Me faltó debutar, me queda la espinita. Era chico todavía y me faltaba en algunos aspectos' , sostuvo. Aunque no llegó a sumar minutos oficialmente, el delantero aseguró que aquella experiencia todavía ocupa un lugar importante en su carrera.El actual jugador del Racing de Estrasburgo fue citado por primera vez para el encuentro ante Talleres, disputado en septiembre de 2022. Si bien permaneció en el banco de suplentes y no sumó minutos, destacó lo que significó compartir concentración y vivir desde adentro una jornada junto al plantel principal del Millonario.En diálogo con Clank, Panichelli explicó cómo atravesó ese momento: 'Son cosas que uno cuando es chico las ve muy lejanas. A medida que vas jugando al fútbol y lo vas viendo desde adentro, lo vas viendo más normal'. 'Me acuerdo bien, poder vivir la concentración, llegar al estadio, estar en el banco…'. 'Poder haberlo vivido desde adentro fue especial, lo disfruté mucho'. Gallardo volvió a convocarlo para el encuentro frente a Patronato por los cuartos de final de la Copa Argentina 2022. En esa oportunidad tampoco ingresó, en un duelo en el que Lucas Beltrán y Pablo Solari fueron titulares, mientras que Miguel Borja y Matías Suárez sumaron minutos desde el banco. En 2023, el delantero decidió emigrar a Europa en busca de minutos, luego de una charla con Martín Demichelis

El delantero recordó la convocatoria de Marcelo Gallardo en 2022 y recordó su cuenta pendiente en el equipo de Núñez. Joaquín Panichelli volvió a hablar de su etapa en River y recordó una situación que marcó sus primeros pasos en el fútbol profesional: 'Me faltó debutar, me queda la espinita.

Era chico todavía y me faltaba en algunos aspectos' , sostuvo. Aunque no llegó a sumar minutos oficialmente, el delantero aseguró que aquella experiencia todavía ocupa un lugar importante en su carrera. El actual jugador del Racing de Estrasburgo fue citado por primera vez para el encuentro ante Talleres, disputado en septiembre de 2022.

Si bien permaneció en el banco de suplentes y no sumó minutos, destacó lo que significó compartir concentración y vivir desde adentro una jornada junto al plantel principal del Millonario. En diálogo con Clank, Panichelli explicó cómo atravesó ese momento: 'Son cosas que uno cuando es chico las ve muy lejanas. A medida que vas jugando al fútbol y lo vas viendo desde adentro, lo vas viendo más normal'.

'Me acuerdo bien, poder vivir la concentración, llegar al estadio, estar en el banco…'. 'Poder haberlo vivido desde adentro fue especial, lo disfruté mucho'. Gallardo volvió a convocarlo para el encuentro frente a Patronato por los cuartos de final de la Copa Argentina 2022. En esa oportunidad tampoco ingresó, en un duelo en el que Lucas Beltrán y Pablo Solari fueron titulares, mientras que Miguel Borja y Matías Suárez sumaron minutos desde el banco.

En 2023, el delantero decidió emigrar a Europa en busca de minutos, luego de una charla con Martín Demicheli





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