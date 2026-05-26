Joaquín de River Plate se une a la selección argentina para la gira de amistosos antes del Mundial

El delantero de River Plate, Joaquín, ha sido convocado por la selección argentina para la gira de amistosos antes del Mundial. El joven jugador se unirá a la Scaloneta para enfrentar a Honduras e Islandia.

El delantero de River Plate , Joaquín , ha sido convocado por la selección argentina para la gira de amistosos antes del Mundial . El joven jugador, que ha tenido un gran presente en la temporada, se unirá a la Scaloneta para enfrentar a Honduras e Islandia.

Esta experiencia será única para Joaquín, que podría sumar algunos minutos en cancha y ser observado por el entrenador de la selección. El delantero ha tenido un crecimiento impresionante desde que debutó en la selección sub 20 del Ascenso, y ahora se encuentra en el predio de Lionel Messi, compartiendo jugadas con sus ídolos. La lesión de Driussi le permitió consolidarse como titular en River, y ahora se prepara para un nuevo desafío con la selección.

La gira de amistosos será una oportunidad para que Joaquín se destaque y sea considerado para el proyecto 2030 de la selección argentina. Mientras tanto, en River, se están preparando para la renovación de la plantilla y la lista para la Sudamericana. El equipo está trabajando duro para mantener su buena racha y seguir siendo uno de los mejores equipos del país





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