Joanne Woodward y Paul Newman: Una historia de amor de película que desafió las convenciones

La icónica pareja de Hollywood, Joanne Woodward y Paul Newman, inició su relación como amigos y evolucionó hasta convertirse en uno de los matrimonios más sólidos y admirados de la industria del cine. Su historia, marcada por encuentros fortuitos, admiración mutua y desafíos personales, es un testimonio de amor duradero y compromiso.

El destino, a menudo caprichoso, teje historias de amor que parecen sacadas de los guiones más románticos. Así fue el encuentro entre Joanne Woodward y Paul Newman en 1953, un cruce de caminos fortuito en la oficina del representante de ella. Bajo el implacable sol de un día de mucho calor, Woodward buscaba refugio y encontró la mirada de un hombre con unos ojos azules cautivadores, impecablemente vestido, irradiando una perfección que, paradójicamente, la irritó en un primer momento. Ella lo describió como alguien que brillaba como un anuncio de gaseosa helada, sin una gota de sudor, una imagen que contrastaba con su propia naturaleza.

Sin embargo, la atracción fue instantánea para él, a pesar de que Paul Newman ya estaba casado con Jacqueline Witte y tenía dos hijos pequeños. Lo suyo, en ese preciso instante, parecía imposible.

Joanne Woodward, nacida el 27 de febrero de 1930 en Thomasville, Georgia, demostró desde muy joven una vocación por la actuación. Su madre, una entusiasta del cine que la llevó a Alabama para el estreno de Lo que el viento se llevó, fue una gran influencia, incluso le dio su nombre en honor a Joan Crawford.

Tras mudarse a Greenville, Woodward dio sus primeros pasos en el teatro local, recibiendo elogios por sus actuaciones. A pesar de las aspiraciones de un profesor de teatro que la impulsaba a Nueva York, su padre le insistió en completar sus estudios universitarios. Se especializó en teatro en la Universidad Estatal de Luisiana. Fue al verla actuar en El zoo de cristal de Tennessee Williams que su padre reconoció su talento innato y le dio luz verde para perseguir su sueño en Manhattan.

Allí, se formó en prestigiosas instituciones como el Actors Studio y la Neighborhood Playhouse School.

En 1953, su carrera dio un giro significativo al ser elegida para la obra Picnic de William Inge, donde coincidió con aquel apuesto joven de ojos azules que había conocido previamente. Entre ellos surgió una conexión que trascendía el escenario, una admiración y complicidad que pronto se convertiría en algo más profundo. Woodward recordaría años después que fueron grandes amigos antes de ser amantes, construyendo una relación basada en la confianza y la capacidad de decirse cualquier cosa sin temor al ridículo o al rechazo.

Mientras su amor florecía, Paul Newman y su esposa Jacqueline esperaban a su tercer hijo, un hecho que añadía una capa de complejidad a su incipiente relación.

Joanne Woodward, decidida a forjar su propio camino, comenzó a elegir papeles de carácter que exploraban la complejidad humana. Su interpretación de una mujer con trastorno de personalidad múltiple en una película basada en hechos reales le valió su primera nominación al Oscar.

Fue en este período que filmó El largo y cálido verano, la primera de las trece películas que compartiría con Paul Newman. La química entre ellos era palpable, tanto para el equipo de producción como para el público. La tensión sexual era innegable. El idilio de Hollywood no tardó en dejar su marca: Paul Newman dejó a su esposa y se mudó con Joanne, aunque el divorcio de Jacqueline Witte se hizo esperar.

Sin embargo, la relación de Paul y Joanne no era una simple aventura; ambos sentían que habían encontrado el amor de su vida. La noticia del embarazo de Joanne fue el detonante que finalmente llevó a Jackie a conceder el divorcio.

El 29 de marzo de 1958, Paul Newman y Joanne Woodward se casaron en Las Vegas, sellando su amor y convirtiéndose en la pareja de moda de Hollywood. Su familia se expandió con el nacimiento de sus hijas: Elinor Teresa en 1959, Melissa Stewart dos años después y Claire Olivi en 1965. Además, Joanne se convirtió en una madrastra dedicada para los tres hijos que Paul tuvo de su matrimonio anterior.

Tras una pausa en su carrera para dedicarse a la maternidad, el regreso de Woodward a la actuación presentó desafíos. Una racha de películas poco exitosas la obligó a reevaluar su trayectoria. Fue el debut de Newman como director, con el drama psicológico en blanco y negro Raquel, Raquel, el que le devolvió el brillo cinematográfico. La película, que narraba la historia de una maestra soltera bajo la influencia de una madre dominante, le otorgó su segunda nominación al Oscar.

Sin embargo, la felicidad profesional se vio empañada por la infidelidad de Newman con la periodista Nancy Bacon, un hecho que puso a prueba su matrimonio. Woodward, con una entereza admirable, declaró a la revista Good Housekeeping que ser la esposa de Paul Newman tenía sus pros y sus contras, y que la continuidad de su relación indicaba que los aspectos positivos predominaban.

La década de los ochenta la vio recibir dos nominaciones más al Oscar, una por Deseos de verano, sueños de invierno y otra en los noventa por Mr. & Mrs. Bridge, donde volvió a compartir pantalla con su esposo, bajo la dirección de James Ivory. Hacia finales de los setenta, Woodward también encontró un gran éxito en la televisión, cosechando múltiples nominaciones a los Golden Globes y a los Emmy.

Más allá de sus carreras individuales y su estrellato compartido, Paul y Joanne demostraron un profundo compromiso con la filantropía. En 1988, fundaron el Hole in the Wall Gang Camp, una iniciativa dedicada a ofrecer experiencias inolvidables a niños que padecen enfermedades graves, consolidando su legado no solo en el cine, sino también en el corazón de quienes más lo necesitaban





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