Jimena Barón y su familia pasan la noche en hotel de San Pablo tras seis intentos fallidos de aterrizaje en Ezeiza por niebla

La cantante argentina Jimena Barón vivió horas de incertidumbre cuando su vuelo de regreso desde Brasil no pudo aterrizar en Buenos Aires debido a la intensa niebla. Después de seis intentos, ella, su pareja Matías Palleiro y su hijo debieron pernoctar en un hotel de San Pablo. Durante la espera, la artista documentó la situación con humor en redes sociales. Tras resolver el vuelo, la familia aprovechó para experimentar una tradición sueca que consiste en tirarse al agua en pleno invierno, con una sensación térmica de -2°C, una vivencia que compartió con sus seguidores.

Jimena Barón, la reconocida cantante y actriz argentina, vivió una verdadera odisea junto a su familia tras intentar regresar a Buenos Aires desde Brasil. Después de seis intentos fallidos de aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza debido a una intensa niebla, el vuelo que los traía de regreso se vio obligado a desviarse.

Junto a su pareja, Matías Palleiro, y su hijo Arturo, pasaron la noche en un hotel de San Pablo, esperando una nueva conexión. La artista, conocida por su cercanía con los seguidores, documentó en tiempo real toda la situación a través de sus redes sociales. Con su característico sentido del humor, compartió videos y publicó mensajes que reflejaban el estrés y la incertidumbre del momento, como Quería aterrizar, no me dejaron. Estamos en Brasil.

¿Esta es la fila para subir al avión nuevo? No, para ir al hotel. Durante las primeras horas, los pasajeros recibieron poca información oficial. Nos dijeron que Dios sabe cuándo va a haber otro vuelo que vaya a Buenos Aires, contó Barón, evidenciando la falta de claridad por parte de la aerolínea.

Mi ignorancia: yo estaba segura de que hoy un avión con niebla aterriza, bueno, parece que no, bromeó, mostrando su capacidad para reírse incluso en situaciones caóticas. Finalmente, resumió el panorama: No sabemos nada. Estamos en un hotel, nos van a dar de comer, que es lo que más nos importa. Tras resolver el tema logístico, la familia decidió aprovechar la estadia forzada en Brasil para vivir una experiencia única.

Se enteraron de una tradición sueca muy arraigada, especialmente en países nórdicos, que consiste en caminar desde la costa hasta el final de un muelle en bata o ropa cómoda y lanzarse directamente al agua, sin importar la temperatura exterior. En medio de un día con una sensación térmica que descendía hasta los -2°C, Jimena Barón, junto a Matías Palleiro, su hijo Arturo (que iba en el cochecito) y una pareja amiga, se animaron a replicar la costumbre.

El primero en arrojarse fue el marido de su amiga, seguido por Palleiro, luego Jimena y finalmente su amiga. En sus redes sociales compartió el video y se mostró maravillada con la experiencia. Es una costumbre sueca muy arraigada en la que la gente camina desde la costa hasta el final de un muelle en bata para lanzarse directamente al agua, ya sea en verano o en pleno invierno, explicó. Y aseguró: ¡El fríooooooo LPM!

Pero por alguna razón… Y añadió un detalle que desató la risa de sus seguidores: una sueca se tira, se da vuelta y se va. Aplausos. La publicación no pasó inadvertida entre sus casi siete millones de seguidores, que le dedicaron cientos de comentarios de cariño y complicidad. Te amo, Jimena.

Sos lo máximo, Vivo en Copenhagen. Este es nuestro verano jajaja, Amooo, me haces acordar a tu mamá en Disney, a los gritos disfrutando, Tiburones jajaja, Matías es taaaaan leonino que se autoaplaude jajaja, fueron algunas de las reacciones que más se repitieron.

Esta doble jornada, que combinó el estrés de un contratiempo aéreo con la espontaneidad de una tradición invernal, reflejó una vez más la personalidad de Barón: resiliente, humorística y siempre dispuesta a convertir una situación adversa en una anécdota memorable para compartir con su audiencia





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