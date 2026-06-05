Ji Ji Ji: La historia oculta y el significado del himno icónico de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota

Un análisis profundo de la creación, la polémica interpretación de su letra y las versiones alternativas de Ji Ji Ji, la canción que definió una era en el rock argentino y sigue provocando debates entre fans y críticos.

La canción Ji Ji Ji , un himno icónico del rock argentino creado por Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, ha dejado una huella imborrable en la historia musical del país.

Compuesta por Skay Beilinson en una tarde cualquiera en su casa de la calle Soler, la melodía surgió de manera sencilla mientras jugaba con acordes en un balconcito. La característica guitarra, que luego se transformaría en un solo memorable interpretado en vivo por saxo tras la partida de Tito Fargo D'Aviero, le dio un toque único que trascendió incluso al estribillo.

El Indio Solari, líder de la banda, se encargó de la letra, un aspecto que siempre mantuvo en cierta nebulosa, dejándola abierta a interpretaciones. Con el tiempo, circuló una teoría que vinculaba la canción con un trágico hecho criminal en Mar del Plata durante los años ochenta, pero en 2007 el propio Solari desmintió esa idea, explicando que la letra habla de la paranoia y la psicopatía generadas por el consumo de drogas, retratando los males de la cultura rock en su etapa de decadencia.

En su misma entrevista, Solari aclaró el significado del título: Ji Ji Ji representa una risa perversa, una bidimensionalidad que no juzga, mostrando que elementos como la cocaína son simplemente cosas, sin carga moral. La canción también incluye versos referidos a la tragedia de Chernobyl, como "Olga Sudorova, vodka de Chernobyl, pobre la Olga crepó", una crítica al gobierno soviético que indujo a la población a beber vodka para mantenerla ebria y dispersa tras el accidente nuclear.

Esta versión original es la más conocida y demoledora, pero la popularidad de Ji Ji Ji se refleja en las múltiples versiones que han hecho otras bandas: Los Calzones la convirtieron en ska en 2001; Árbol realizó una interpretación a capella en el disco Escúchame entre el ruido bajo la dirección de Lito Vitale; y en 2010 Guillermo Bonetto de Los Cafres, junto a Holy Piby, la llevaron al reggae.

Cada adaptación demuestra la versatilidad y el poder de una canción que, más allá de su origen, se ha convertido en un clásico absoluto del rock en español, celebrado por generaciones y considerado uno de los temas más emblemáticos de la banda, solo por detrás de grandes éxitos como La Balsa, Muchacha ojos de papel, Rasguña las piedras y De música ligera, según rankings de MTV y Rolling Stone Argentina





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