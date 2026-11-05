Jhon Arias abre el marcador para Palmeiras ante Remo en el Brasileirão

Palmeiras derrota a Remo con gol de Jhon Arias en el Nubank Parque. El equipo paulista se impuso en la fecha 34 del Brasileirão con triunfo sólido.

El equipo Palmeiras aseguró una victoria contundente en su cancha ante Remo durante el encuentro correspondiente a la fecha 34 del campeonato Brasileirão. El partido se disputó el jueves 5 de noviembre en el estadio Nubank Parque de São Paulo, con un inicio de juego a las 19:30hs. La escuadra local demostró superioridad técnica desde los primeros minutos, culminando con un triunfo que consolida su posición en la tabla de posiciones.

El gol decisivo de Jhon Arias

Palmeiras abrió el marcador con un tanto anotado por el centrocampista Jhon Arias, quien concretó la jugada con precisión quirúrgica. El gol fue el resultado de una asistencia clave proporcionada por Khellven, quien armó la acción para habilitar a Arias en el área. Este tanto significó la primera diferencia en el electrónico, poniendo al equipo paulista en ventaja sobre el visitante de Pará.

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Primera mitad dominada por la visita

A pesar del gol en contra, Remo mostró una reacción agresiva durante los primeros diez minutos del partido. Los hinchas del equipo visitante presenciaron una presión sostenida que generó un tiro al arco en el minuto 4 del primer tiempo. El portero de Palmeiras, Carlos Miguel, tuvo que realizar un trabajo defensivo importante para mantener la portería a salvo de las incursiones ofensivas de Zé Welison.

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Arbitraje y composiciones oficiales

El partido fue dirimido bajo la autoridad del árbitro Wilton Pereira Sampaio, quien se encargó de vigilar el cumplimiento de las normas deportivas durante los noventa minutos reglamentarios. Las capitánias fueron asignadas a figuras claves de ambos equipos: Gustavo Gómez lideró las líneas defensivas y ofensivas de Palmeiras, mientras que Marllon asumió el rol de liderazgo en Remo.

Difusión mediática del evento

La transmisión de este enfrentamiento fue realizada exclusivamente por TyC Sports, ofreciendo a la audiencia un seguimiento minuto a minuto de todas las incidencias deportivas. Los espectadores pudieron disfrutar de la cobertura en vivo desde las 19:30hs, con comentarios en tiempo real que detallaron cada acción táctica y física desarrollada en el campo de juego del estadio Nubank Parque.