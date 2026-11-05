Jessica Pegula critica a Mirra Andreeva antes del WTA Finals

Jessica Pegula cuestionó la actitud de Mirra Andreeva en Indian Wells. El incidente ocurre antes del inicio del WTA Finals con un premio de US$ 3,37 millones para la invicta.

La estadounidense Jessica Pegula, quinta clasificada mundial, desató una controversia pública minutos antes del inicio de los WTA Finals en Indian Wells, criticando abiertamente a su compatriota Mirra Andreeva. El evento, que reúne a las ocho mejores tenistas de la temporada para competir en el circuito de Maestras, suele centrarse en el rendimiento deportivo, pero este año los micrófonos del Tennis Garden captaron un debate privado que ya se ha convertido en la noticia principal del certamen. La filtración de estas palabras cambió inmediatamente el foco mediático de la preparación atlética a las dinámicas personales entre las jugadoras de élite.

Detalles de la controversia en Indian Wells

Jessica Pegula fue filmada expresando su frustración hacia Mirra Andreeva, quien ocupa el tercer lugar en el ranking mundial y es la vigente campeona de Roland Garros a sus diecinueve años. Durante una sesión de práctica, la tenista de treinta y dos años, ganadora de once títulos incluyendo los de Charleston y Dubai esta temporada, afirmó haber perdido el respeto por su rival. Pegula etiquetó a Andreeva como una diva que necesita madurar, mostrar más humildad y aceptar que alguien la ponga en su sitio. Estas declaraciones, dirigidas a su entrenador, revelan una tensión interna significativa dentro del circuito femenino antes del comienzo de las eliminatorias.

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Críticas a la conducta y a Conchita Martinez

Las observaciones de Pegula se extendieron más allá de la actitud de Andreeva para incluir directamente a la entrenadora española Conchita Martinez. La estadounidense culpó a Martinez de fomentar el comportamiento negativo de la jugadora rusa durante el entrenamiento. Pegula relató un incidente donde Andreeva, habiendo perdido cuatro juegos en una situación de desventaja, lanzó bolas de tenis con enojo. La tenista estadounidense argumentó que esa acción constituye una falta de respeto hacia el otro ser humano. Señaló que, si estuviera en el lugar de la entrenadora, pediría silencio inmediato y callar la puta boca en lugar de permitir tal conducta. Para Pegula, es Martinez quien está creando la molestia y validando ese estilo agresivo en la cancha.

Impacto mental y comparación con Coco Gauff

Un aspecto clave de la crítica de Jessica Pegula fue la comparación psicológica entre Mirra Andreeva y su amiga, la número cuatro del ranking Coco Gauff. Pegula afirmó que si Andreeva poseyera la mentalidad de Gauff, superaría a la rusa en el juego actual. Esta declaración sugiere que la tenista de Buffalo, cuyo padre Terry Pegula es presidente de equipos como los Buffalo Bills de la NFL y los Buffalo Sabres de la NHL, valora la fortaleza mental por encima de la habilidad técnica pura. La afirmación resalta la importancia que la comunidad tenística otorga a la resiliencia psicológica en los torneos de alto nivel.

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Configuración de los grupos y próximos duelos

La filtración de estas palabras agrega una capa de drama adicional al Grupo 1 del WTA Finals, donde compiten Elena Rybakina número uno, Jessica Pegula número cinco, Coco Gauff número cuatro y Linda Noskova número ocho. Por otro lado, Mirra Andreeva se encuentra en el Grupo 2 junto a Aryna Sabalenka número dos, Elina Svitolina número seis y Karolina Muchova número siete. Es importante notar que Jessica Pegula y Mirra Andreeva nunca se han enfrentado oficialmente en partidos serios. Sin embargo, la próxima eliminación del torneo podría traer este primer duelo oficial, lo cual promete atraer una atención mediática masiva debido al conflicto de palabras previamente registrado en Indian Wells.

El trofeo y las expectativas para la temporada

Los WTA Finals en Indian Wells representan la prueba decisiva del año con un premio económico considerable. El torneo está estructurado en dos grupos seguidos de una etapa de eliminación directa. La ganadora del trofeo tiene la oportunidad única de alzarse con un cheque de tres millones de trescientos setenta y siete mil dólares si logra la victoria de manera invicta durante todo el campeonato. Con las ocho mejores tenistas de la temporada ya presentes, la combinación de alta competencia, grandes premios y controversias públicas como la de Pegula y Andreeva garantiza que este evento será uno de los momentos más memorables y discutidos del calendario tenis internacional.