Jesica Cirio inicia una nueva etapa personal al confirmar su segundo embarazo junto a Nicolás Trombino

La reconocida modelo y conductora Jesica Cirio ha confirmado que espera a su segundo hijo, fruto de su relación con el empresario Nicolás Trombino, marcando un nuevo comienzo tras un periodo de alta exposición mediática.

Tras un periodo marcado por una intensa exposición mediática derivada del escándalo judicial que involucró a su exmarido, Martín Insaurralde, y el posterior cierre de su breve matrimonio con Elías Piccirillo, Jesica Cirio ha sorprendido a la opinión pública con una noticia que promete renovar sus energías. La reconocida modelo y conductora atraviesa actualmente un momento de profunda alegría al confirmar que se encuentra embarazada de su segundo hijo, quien será el primero fruto de su relación con el empresario Nicolás Trombino .

La revelación fue realizada por el periodista Ángel de Brito durante la emisión del lunes 20 de abril en el programa LAM, emitido por América TV, donde tras varios minutos de incertidumbre y pistas enigmáticas, compartió la feliz novedad con la audiencia televisiva. Según detalló el conductor, la modelo se encuentra cursando tres meses y medio de gestación. Este nuevo bebé llegará para completar la familia que ya integra Chloe, de ocho años, la hija mayor de la modelo nacida de su vínculo anterior con Insaurralde.

De Brito explicó que la demora en hacer pública la noticia respondió a un deseo íntimo de la protagonista: Jesica quería ser la primera en comunicar la novedad a su hija, quien desde hace tiempo expresaba su anhelo de tener un hermano. El encuentro donde se le dio la noticia a la pequeña ocurrió a la salida de sus clases de danza, un momento cargado de emoción para ambas. Cabe destacar que Chloe ya cuenta con hermanos mayores por parte de su padre, pero la llegada de un integrante nuevo en la rama materna representa un cambio significativo en la dinámica familiar de la conductora.

El entorno de Cirio ha destacado que, durante este proceso, la modelo ha optado por mantener un perfil considerablemente bajo, alejándose de la vorágine de las polémicas que la rodearon en los últimos años. Respecto a su pareja, Nicolás Trombino, la información disponible lo describe como un empresario de 35 años vinculado al sector de los supermercados mayoristas, quien ya es padre de un hijo adolescente. La pareja comenzó su historia de amor en agosto de 2025, tras ser presentados por amigos en común, y desde entonces han apostado por construir una relación basada en la discreción.

A diferencia de las figuras públicas con las que la modelo se relacionó en el pasado, Trombino mantiene una vida alejada de los focos, lo cual parece haber brindado a Cirio la estabilidad y tranquilidad necesarias para encarar este proceso de maternidad. A medida que avanza la gestación, los allegados a la pareja aseguran que la modelo se encuentra en un estado de plenitud y muy ilusionada por esta nueva etapa que comienza, dejando atrás los conflictos del pasado y enfocándose plenamente en el crecimiento de su familia, mientras continúa con sus actividades profesionales de manera pausada y cuidada.





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